تايلور سويفت تواصل حصد الألقاب العالمية

حققت المغنية الأميركية تايلور سويفت، إنجازاً جديداً بتصدرها المبيعات العالمية عام 2023، وهي المرة الرابعة التي تحصل فيها على هذا اللقب منذ بدأ الاتحاد الدولي لصناعة الموسيقى وضع هذا الترتيب.

وأوضح الاتحاد - الذي يمثل قطاع الموسيقى المسجّلة في العالم أمس - أن هذا الترتيب يوضع للمرة الـ11 «استناداً إلى المبيعات العالمية لكل أعمال فنان أو فرقة خلال العام الماضي بكل الصيغ مجتمعة، سواء البث التدفقي أو التنزيل أو بالشكل المادي».

ويأتي فوز سويفت باللقب لعام 2023 بعد نيلها له في 2014 و2019 و2022. وأوضح الاتحاد الدولي أنه كان «عاماً استثنائياً احتلت خلاله ثلاثة من ألبومات الفنانة صدارة ترتيب المبيعات»، وهي: «ميدنايتس» والنسختان المعاد تسجيلهما من ألبوميها القديمين «سبيك ناو» و«1989».

وكان المركزان الثاني والثالث في ترتيب الاتحاد من نصيب فرقتَي الكاي - بوب «سَفِنتين» و«ستراي كيدز»، إذ كان «عاماً قياسياً للفنانين الكوريين».

وحققت سويفت، أخيراً، إنجازاً غير مسبوق في تاريخ جوائز «غرامي» بنيلها للمرة الرابعة لقب ألبوم العام، وهو الأبرز بين هذه المكافآت. وبهذه الجائزة التي حصلت عليها سويفت عن ألبومها «ميدنايتس»، باتت النجمة البالغة 34 عاماً الأكثر فوزاً بجوائز عن ألبوماتها، متقدمة على فرانك سيناترا وستيفي ووندر وبول سايمن.