ألكسيس ويلكينز ترتبط «برجل القانون» مدير «إف.بي.آي»

أعلن مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي)، كاش باتيل، خطوبته على مغنية الموسيقى الريفية (الكانتري)، ألكسيس ويلكينز، وذلك في منشور على منصة «إكس»، أول من أمس.

ونشرت ويلكينز (27 عاماً) صورة بالأبيض والأسود لنفسها وهي تقف مع باتيل (46 عاماً) ملوحة بيدها أمامهما لإظهار خاتمها مع التعليق: «ارتبطتُ برجل القانون»، ويرتبط الاثنان بصداقة منذ ما قبل تولّي باتيل رئاسة مكتب التحقيقات الاتحادي في عام 2025، حيث حضرت حفل أدائه اليمين الدستورية.

وأصدرت مغنية الموسيقى الريفية والمعلقة السياسية ألبومها الأول في 2023، وترتبط ويلكينز بمجموعات محافظة، كما تعرف نفسها عبر موقعها الإلكتروني بأنها «تحيي التقاليد الريفية مع إضفاء لمسة من الواقعية ومواكبة القضايا الراهنة».

وواجه باتيل، الذي أعاد نشر صورة ويلكينز، انتقادات بسبب السفر على متن طائرات حكومية في رحلات ليس لها غرض معروف أو واضح لإنفاذ القانون، بما في ذلك استخدام طائرة تابعة لـ«إف.بي.آي» للطيران إلى ستيت كوليدج بولاية بنسلفانيا لحضور حدث لمصارعة المحترفين حيث أدّت ويلكينز النشيد الوطني. وأظهرت الصور، التي نشرتها ويلكينز على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ذلك، الاثنين وهما يبتسمان بينما كانت تحمل حزام بطولة ذهبياً ضخماً.