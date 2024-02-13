تصاميم ختام أسبوع دبي للموضة تبهر الحضور

بعروض وتصاميم مبتكرة، اختتم أسبوع دبي للموضة، حدث الموضة الأبرز في المنطقة الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، فعالياته لموسم خريف وشتاء 2024- 2025، وسط حضور نخبة من المصممين والخبراء في قطاع الأزياء العالمي، ليسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالمية للموضة.

وشهد برنامج اليوم الأخير عروض أزياء لعلامات «BLSSD»، التي انضمت أخيراً إلى أعضاء لجنة المصممين في أسبوع دبي للموضة، وAdolfo Dominguez وDesigners & Us، إلى جانب استضافة الجلسة الأخيرة من سلسلة حوارات Threads Talk 2.0، التي جمعت خبراء قطاع الأزياء العالمي لمناقشة حاضر ومستقبل القطاع.

ومن المقرر أن يعود أسبوع دبي للموضة لموسم الربيع والصيف إلى حي دبي للتصميم، في وقت لاحق من العام الجاري.

وقدمت علامة BLSSD، التي تأسست في بيروت، أول عرض أزياء لها بعد انضمامها رسمياً لأعضاء لجنة المصممين في أسبوع دبي للموضة. وعرضت العلامة تشكيلتها NOT 2.0 لموسم الخريف والشتاء، التي تعد امتداداً لتشكيلة ربيع وصيف 2024 بالاسم

نفسه، والتي كشفت عنها العلامة في أكتوبر الماضي خلال فعاليات النسخة الثانية من أسبوع دبي للموضة. ودعت العلامة الحضور لمشاهدة عرض خاص ومبتكر خلف الكواليس للاطلاع على التحضيرات وحضور جلسة التقاط الصور للتصاميم.

وتواصل العلامة في تشكيلة الخريف والشتاء تسليط الضوء على هويتها ونهجها الجريء في التصميم، إذ توازن بين القصات البسيطة والتفاصيل اللافتة في تصاميم الأزياء اليومية المريحة والأنيقة. وتبرز ضمن التصاميم بشكلٍ خاص وسادات الكتف الظاهرة، والسترات الرسمية الواسعة وعريضة الأكتاف، والفساتين الواسعة والمنفوخة التي تعكس مجتمعةً الموهبة والحرفية العالية في ابتكار قصات متنوعة باستخدام ودمج مختلف الأقمشة والأنسجة، بما يؤكد التزام العلامة بالتعبير عن الاستقلالية، وإيمانها بقدرة الموضة على إحداث تغيير.

للمرة الأولى

وشاركت دار الأزياء الإسبانية الشهيرة Adolfo Domínguez للمرة الأولى في أسبوع دبي للموضة، وكشفت عن تشكيلتها لموسم ربيع وصيف 2024. وتبتعد العلامة في المجموعة الجديدة عن التعريف التقليدي للأزياء العصرية، إذ تطغى على التصاميم لمسة من التجديد والعفوية، تنعكس بشكل خاص في استخدام الألوان الحيادية والأقمشة خفيفة الوزن والقصات الضيقة الجذابة التي تعد تصاميم أساسية في معظم تشكيلات العلامة. وتضم المجموعة الجديدة إطلالات متنوعة تناسب جميع فترات اليوم، وتحتفي بالتزام العلامة بممارسات الاستدامة وابتكار تصاميم أنيقة تصلح لكل زمان ومكان.

البعد غير المادي

من ناحيتها، كشفت علامة Designers & Us عن مجموعتها لموسم الخريف والشتاء، التي تستمد إلهامها من الطاقة الداخلية والقوة الروحية للإنسان. وشارك سبعة مصممين في ابتكار تصاميم تجسد مراكز الطاقة السبعة في جسم الإنسان، إذ يعكس كل تصميم الطاقة الفريدة لكل مركز، من المرتبطة بالعواطف والتعبير الإبداعي، إلى المسؤولة عن السكينة والاسترخاء. ويهدف كل تصميم، عن طريق تنسيق الأقمشة والألوان والإطلالة النهائية، إلى التعبير عن مفاهيم القوة والحيوية ورهافة الحس، حيث تستكشف معاً البعد غير المادي لجسم الإنسان.

• الحدث يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للموضة.

مستقبل القطاع

نُظّمت أول من أمس آخر جلسات Threads Talk 2.0 لهذا الموسم في حي دبي للتصميم، بتنظيم مشترك من شركة «ميتا» ومجلس الأزياء العربي، إذ اجتمع خبراء في قطاع الأزياء من حول العالم لتبادل الأفكار ومناقشة الفرص والتحديات التي ترسم مستقبل القطاع.