خبر هام عن عادل إمام.. ابنه يؤكده وشقيقه ينفيه .. ويسرا تقول: "قطعة من قلبي خرجت من مكانها"

بعد رحلة من العطاء امتدت لمدة 6 عقود، أعلن مؤخراً عن اعتزال الزعيم عادل إمام، وهو ما أكده إبناه المخرج رامي إمام والممثل محمد إمام، أثناء تكريم الزعيم خلال حفل "جوي أووردز" في الرياض.

وأِشارا إلى أنه قرر التفرغ للحياة الأسرية والاستمتاع بالأجواء العائلية وسط أبنائه وأحفاده، وأنه يتمتع بصحة جيدة.

وعلقت النجمة المصرية يسرا رفيقة درب الزعيم في كثير من الأفلام على هذا التكريم والقرار، قائلة: "لم أكن لأتصور طوال عمري أنه سيبتعد عن الفن وعنا، كان يبتعد عنا بعض الوقت ولكنه يعود مرة أخرى، ولذلك بكيت في الحفل وتساءلت هل من المعقول ألا يعود مرة أخرى من أجلنا؟ شعرت بأن قطعة من قلبي خرجت من مكانها".

في المقابل، وحسب "العربية.نت" نفى المنتج عصام إمام، في وسائل إعلام مصرية، ما يُشاع حول اعتزال شقيقه الزعيم عادل إمام، مؤكداً أن هذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة، وقال: "أنا متفاجئ مما قاله رامي، والزعيم لم يعتزل، وهو بصحة جيدة، ويقضي وقته فعلاً مع أحفاده وبيقرا وزي الفل".

يذكر أن 4 سنوات مرت على آخر ظهور فني لعادل إمام، حينما قدم مسلسل "فالنتينو". واختفى بعدها عن الساحة الفنية، وسط شائعات تطارده حول حالته الصحية وحديث عن صعوبة تقديمه لأعمال جديدة.