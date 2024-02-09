طبيبة تجد رأس ثعبان في وجبة فاصولياء مجمدة وتسأل: هل أستطيع أكلها ؟

لجأت طبيبة أمريكية إلى منصة إكس لطلب المساعدة من زملائها الأطباء بعد العثور على رأس "ثعبان" في وجبتها من الفاصولياء المجمدة والجاهزة.

ونشرت الدكتورة راشيل بوكلي رشيد، طبيبة الأطفال من أتلانتا، جورجيا (الولايات المتحدة) صورة على حسابها مساء الثلاثاء، أظهرت رأس الثعبان المقطوع في وعاء من الفاصوليا الخضراء المجمدة.

وأوضحت أنه تم شراء الفاصوليا من سلسلة متاجر بقالة شهيرة، لها 166 فرعاً في جميع أنحاء البلاد. وسألت الطبيبة التي كانت مصرة على أكل الوجبة كما يبدو :" ما هي الأمراض التي يجب أن أقلق بشأنها بسبب وجود رأس الثعبان في الفاصوليا الخضراء ؟".

وأدت التغريدة إلى موجة من التعليقات من المجتمع الطبي، ناقشت مدى خطورة تناول الفاصوليا، في هذه الحالة.

وأجاب الدكتور ماكس ويت، زميل الأمراض المعدية في جامعة كولورادو، قائلا: "اطبخي الطعام جيدًا وستكونين بخير". مشيرا إلى ضرورة غسل اليدين بعد التعامل مع لحم الثعبان النيئ بسبب عدوى السالمونيلا.

ويمكن لكل من الزواحف والبرمائيات أن تحمل جراثيم تصيب الإنسان بالمرض، وأكثرها شيوعًا هي العدوى البكتيرية، السالمونيلا.

لكن الدكتور جيل بارنز، العالم الذي يعمل في متحف إلجين العام للتاريخ الطبيعي والأنثروبولوجيا في إلينوي، حذرها قائلا: "إن مسببات الأمراض هي أقل ما يقلقك مع وجود رأس ثعبان مقطوع بين خضارك" وأضاف "لا تحاولي العثور على المزيد من أجزاء الجسم، بل قومي برمي كل شيء بعيدًا، بالإضافة إلى أي منتجات أخرى مماثلة قد تكون لديك."

ووفقًا للنشرة الخارجية ActionHub ، فإن جميع الثعابين في أمريكا الشمالية صالحة للأكل. لكن على الرغم من ذلك يُنصح بالحذر عند تناول الثعابين السامة وتجنب أكل الرأس -حيث يتم تخزين السم- حيث يمكن لسمها أن يصل إلى أي جروح مفتوحة في الفم أو الحلق ويدخل إلى مجرى الدم.

وقالت صحيفة "مترو" أن الطبيبة بوكلي التي تواصلت مع شركة البقالة لمتحصل على "استجابة حقيقية" من الشركة.

وتصيب السالمونيلا أكثر من 1.3 مليون شخص كل عام، مما يؤدي إلى دخول 26500 شخص إلى المستشفى و420 حالة وفاة سنويًا.

وتظهر أعراض العدوى عادةً خلال 12 ساعة إلى ثلاثة أيام بعد تناول طعام ملوث، وتشمل الإسهال والحمى وتشنجات البطن.