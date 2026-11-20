حذر خبراء في الأمن السيبراني من استخدام كلمات سر بسيطة ومكشوفة لفتح حسابات التطبيقات مشيرين إلى سهولة اختراقها ولا سيما كلمة السر الأكثر شعبية وهي 123456.

واللافت في الأمر، وفقاً لبحث جديد أجرته خدمة إدارة كلمات المرور "نورد باس"(NordPass)، أن الكثير من الأشخاص يستخدمون كلمة المرور هذه تحديداً، مشيرة وفقا لصحيفة "مترو" أن "هذه هي السنة السابعة من أصل ثماني سنوات تتربع فيها كلمة المرور هذه على رأس القائمة".

ووفقاً لأداة تقييم قوة كلمات المرور التي توفرها خدمة "بيت واردن"، يمكن لأي مخترق تخمين كلمة المرور "123456" في أقل من ثانية واحدة. وقد توصلت "نورد باس" إلى قائمة بأكثر 200 كلمة مرور استخداماً من خلال تحليل بيانات تسريبات أمنية وقعت في الفترة ما بين سبتمبر 2025 وسبتمبر 2026. وذكرت أن قائمة أكثر 10 كلمات مرور استخداماً هي:

123456

admin

12345678

123456789

1234

12345

password

As123456

Pass@123

1234567890

كما رصدت "نورد باس" كلمات مرور ظهرت خلال العقد الحالي (عشرينيات القرن الحادي والعشرين) مستوحاة من الثقافة الشعبية. فعلى سبيل المثال، ظهرت كلمة المرور "Lebron0319" - نسبةً إلى نجم كرة السلة الأمريكي الشهير ليبرون جيمس - بشكل متكرر في التسريبات. واستلهم عشاق الألعاب الإلكترونية كلمات مرورهم من منصة "روبلوكس" مثل "roblox.com1"، أو من لعبة "أمونغ أس" (Among Us) مثل "Impostor123".

كما استخدم محبو المسلسلات التلفزيونية عبارة "squidgamethebest" المستوحاة من مسلسل "لعبة الحبار" الذي عُرض على منصة "نتفليكس"، بينما ظهرت أيضاً كلمة "Covid-19" لأسباب بديهية.

وتقول شركة "نورد باس"أن "استخدام أسماء مرتبطة بالأعمال الفنية أو الشخصيات المحبوبة (Fandoms) يجعل كلمات المرور ضعيفة للغاية".

كما أن الذكاء الاصطناعي يسهّل على المخترقين تخمين بيانات تسجيل الدخول؛ إذ تشير شركة الأمن السيبراني "كاسبرسكي" إلى أن هذه التقنية قادرة على كسر 60% من كلمات المرور المعروضة للبيع على "الويب المظلم".

ويؤكد أراس نازاروفاس، وهو باحث أول في أمن المعلومات لدى موقع "سايبر نيوز" ، أن هذا هو السبب الذي يجعل من الضروري عدم استخدام كلمة المرور نفسها لأكثر من موقع. فإذا تعرض أحد حساباتك للاختراق، فلن يجدي نفعاً احتواء كلمة مرورك على أحرف كبيرة؛ إذ يمكن للمخترقين استخدامها للوصول إلى حساباتك الأخرى. ويقول نازاروفاس: "إذا حاول المهاجمون اختراق حساب ما، فستكون كلمات المرور مثل '123456789' هي أول ما يجربون استخدامه".