بركان في أيسلندا يثور للمرة الثانية خلال 2024

ثار بركان في أيسلندا، أمس، للمرة الثانية هذا العام، وقذف الحمم البركانية لارتفاع يصل إلى 80 متراً في الهواء، وهو سادس حادث من نوعه في شبه جزيرة ريكانيس بجنوب غرب البلاد منذ عام 2021.

وأظهر مقطع فيديو مباشر من المنطقة تصاعد الصخور المنصهرة ذات اللون البرتقالي الزاهي من شقوق في الأرض مبددة ظلمة الليل. وكتبت هيئة الأرصاد الجوية على موقعها بالإنترنت «تحذير: بدأ ثوران بركاني شمال سيلينجارفيل». وأضافت أن «نشاطاً زلزالياً مكثفاً بدأ منذ الصباح الباكر»، فيما ثار البركان نفسه بعد نحو 30 دقيقة. وأشارت الهيئة إلى أن الشق البركاني يبلغ طوله نحو ثلاثة كيلومترات، ومن المعتقد أن يكون التصدع من الموقع ذاته الذي شهد ثوراناً سابقاً في 18 ديسمبر الماضي.

وبدأ الثوران السابق للبركان في 14 يناير الماضي، واستمر نحو يومين، ووصلت تدفقات الحمم البركانية إلى ضواحي بلدة جرينتافيك، التي تم إجلاء سكانها البالغ عددهم نحو 4000 نسمة، كما اشتعلت النيران في منازلهم.