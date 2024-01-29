ألمانيا: «جيل طفرة المواليد» يتمتع بذكاء رقمي

أظهرت دراسة جديدة أن الألمان الذين تراوح أعمارهم بين 55 و75 عاماً يتمتعون بالذكاء الرقمي، نظراً لأن أنشطة مثل التسوّق عبر الإنترنت، وتصفح الهاتف الذكي، وكتابة الرسائل على تطبيق «واتس أب»، أصبحت جزءاً من الحياة اليومية.

ومع ذلك، يواصل ما يُسمى بـ«جيل طفرة المواليد» في ألمانيا، الذي نشأ في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، الاعتماد على وسائل الإعلام المجربة والمختبرة، مثل التلفزيون التقليدي، والصحف المطبوعة، وفقاً للدراسة التي أجرتها شركة الاستشارات الإدارية «برايس ووتر هاوس كوبرز»، التي من المقرر نشرها قريباً. وجرى سؤال ما إجماليه 1000 شخص في الفئة العمرية ما بين 55 و75 عاماً عن سلوكهم الاستهلاكي واستخدامهم لوسائل الإعلام، وذلك في استطلاع أجري عبر الإنترنت خلال أكتوبر الماضي. ووفقاً لـ«برايس ووتر هاوس كوبرز»، فإن 94% منهم مزودون بهواتف ذكية، ويستخدمها ستة من أصل 10 لتصفح الإنترنت يومياً.