البيت الأبيض «قلِق» من صور تايلور سويفت الفاضحة

أعرب البيت الأبيض عن قلقه البالغ إزاء صور فاضحة مزيفة للمغنية تايلور سويفت، تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتم التلاعب بها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ووصفت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض الوضع بأنه "مثير للقلق للغاية" وحثت الكونغرس على اتخاذ إجراءات تشريعية ضد هذه الظاهرة.

كما أكدت أهمية دور شركات التواصل الاجتماعي في تنفيذ قواعدها لمنع انتشار مثل هذه الصور المزيفة.

وتعد مشاركة الصور المزيفة أمرًا غير قانونيًا في بعض الدول، وتشير التقارير إلى جهود شركات التواصل الاجتماعي لحذف تلك الصور وفرض سياسات صارمة ضد انتهاكات الخصوصية والنشر غير القانون

وتسابقت مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها «إكس»، يوم الجمعة، لإزالة الصور من منصاتها.

وقال موقع «إكس» (تويتر سابقاً) إنه «يعمل بشكل نشط على إزالة جميع الصور التي تم التعرف عليها» للمغنية يوم الخميس.

وأشار إلى أن «نشر الصور الإباحية محظور تماماً على (إكس)، ولدينا سياسة عدم التسامح مطلقاً تجاه مثل هذا المحتوى... نحن نراقب الوضع عن كثب للتأكد من معالجة أي انتهاكات أخرى على الفور، وإزالة المحتوى. ملتزمون بالحفاظ على بيئة آمنة ومحترمة لجميع المستخدمين».

وبحسب ما ورد، تمت مشاهدة إحدى التغريدات التي تحتوي على المادة الفاضحة أكثر من 45 مليون مرة قبل حذفها.

وكانت شركة «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» تحاول أيضاً حظر الصور التي قالت إنها «تنتهك» سياساتها.

وليست الصور الإباحية المزيفة بتقنية «التزييف العميق» (ديف فايك) لنساء مشهورات أو عاديات بالمسألة الجديدة، إلا أنّ تطوير برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يؤدي إلى ابتكار كمية كبيرة جداً من المحتوى المهين، بحسب ناشطين.