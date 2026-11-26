موقع الإمارات اليوم

اعتذرت تالولا ويليس، ابنة النجم الأمريكي بروس ويليس، عن نشر صورة جمعتهما خلال زيارة عائلية، بعدما رأت أن الصورة تحمل قدراً من الخصوصية لم يكن من المناسب مشاركته مع الجمهور، في ظل معاناة والدها من الخرف الجبهي الصدغي.

وكانت تالولا، البالغة من العمر 32 عاماً، قد نشرت الصورة عبر حسابها على إنستغرام يوم السبت، وظهرت خلالها ممسكة بيد والدها أثناء جلوسهما معاً على أرجوحة في مكان مفتوح. إلا أنها حذفت الصورة في اليوم التالي، وشاركت متابعيها رسالة أوضحت فيها أسباب نشرها ثم تراجعها عن الخطوة.

وأوضحت تالولا أن الصورة التقطت خلال زيارة وصفتها بالسعيدة، إذ كان الاثنان يشاهدان مقطع فيديو للمغني فرانكي فالي، وطلبت من شخص آخر توثيق تلك اللحظة التي جمعت بينهما.

وأشارت إلى أنها تحمست لمشاركة الصورة بسبب ما حملته من مشاعر جميلة، دون أن تفكر مسبقاً في أن نشرها قد يتجاوز حدود الخصوصية التي ينبغي الحفاظ عليها في مثل هذه اللحظات العائلية.

وبعد النشر، اعترض بعض المتابعين على نشر صورة بروس، الذي يعاني من الخرف الجبهي الصدغي، معتبرين أن حالته الصحية تفرض مراعاة خصوصيته، خصوصاً مع التساؤل عما إذا كان قادراً على الموافقة على نشر الصورة.

وأقرت تالولا بأن الصورة ربما كانت شخصية أكثر مما ينبغي عرضها على الملأ، مؤكدة أنها ستراعي ذلك مستقبلاً. كما شددت على أن والدها لا يزال بالنسبة إليها ولأفراد عائلته الشخص الذي يحبونه ويعتبرونه بطلاً في حياتهم.

ويعيش بروس ويليس، البالغ من العمر 71 عاماً، مع الخرف الجبهي الصدغي، وهو المرض الذي أعلنت عائلته تشخيصه به عام 2023، بعد ابتعاده عن التمثيل في 2022 بسبب مشكلات تتعلق بالقدرات الإدراكية.

ويؤثر هذا النوع من الخرف في وظائف متعددة، تشمل الكلام والقدرات الذهنية والذاكرة والشخصية والسلوك، وفقاً للمعلومات الطبية التي أوردتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

ويختلف الخرف الجبهي الصدغي عن الأنواع الأكثر شيوعاً من الخرف المرتبطة بالتقدم في العمر، إذ يمكن أن تظهر أعراضه في سن أصغر، ويُشخّص معظم المصابين به بين 45 و65 عاماً.

وكانت تالولا قد تحدثت في نوفمبر 2023 عن أهمية مشاركة مستجدات حالة والدها، معتبرة أن زيادة الوعي بهذا المرض تمثل هدفاً مهماً لعائلتها، في ظل التحديات التي يواجهها المصابون به وأسرهم.

ولا يتوفر حتى الآن علاج شافٍ للخرف الجبهي الصدغي، كما لا توجد علاجات قادرة على إبطاء تطور المرض.

وتتولى إيما هيمينغ ويليس، زوجة النجم الأمريكي، مسؤولية رعايته الأساسية، وكانت قد تحدثت سابقاً عن أحد أصعب القرارات التي اتخذتها في التعامل مع تطورات حالته الصحية، وهو انتقاله إلى منزل منفصل مكون من طابق واحد، لتوفير الرعاية اللازمة له على مدار الساعة.

وأوضحت إيما أن هذا الترتيب لم ينهِ التواصل اليومي بينهما، إذ تحرص على تناول الإفطار والعشاء معه كل يوم، كما أكدت استمرار علاقته المحبة بأفراد الأسرة، وحرصهم على التعبير عن مشاعرهم تجاهه من خلال الإمساك بيده واحتضانه وتقبيله.

وتعكس تصريحات أفراد العائلة حرصهم على الحفاظ على الروابط الأسرية مع مراعاة احتياجات بروس ويليس، في وقت تتطلب فيه حالته رعاية مستمرة وتعاملاً يتناسب مع طبيعة المرض وتطوراته.