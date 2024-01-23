دوقة يورك تواجه «المرض الخبيث» بمعنويات جيدة

اكتشفت سارة فيرغسون، دوقة يورك، إصابتها بسرطان الجلد الخبيث أثناء علاجها من سرطان الثدي.

واكتشف الورم الميلانيني بعد إزالة شامات عدة أثناء خضوعها لعملية جراحية ترميمية بعد استئصال الثدي. ويقوم الأطباء بتحليله لمعرفة ما إذا كان قد اكتشف مبكراً. وقال متحدث رسمي: «يبدو واضحاً، أن التشخيص الآخر بعد فترة وجيزة من علاج سرطان الثدي كان مؤلماً».

وسارة فيرغسون (64 عاماً)، الزوجة السابقة للأمير أندرو وأم الأميرة بياتريس والأميرة يوجيني، كانت في السابق هدفاً مفضلاً للصحف الشعبية البريطانية.

ونشرت سارة فيرغسون، والمعروفة باسم «فيرغي»، مذكراتها، وألفت عدداً من كتب الأطفال.

جاء الإعلان عن مرض سارة بعد خمسة أيام من بيانين بشأن العائلة المالكة في بريطانيا، إذ خضعت كيت، أميرة ويلز، لعملية جراحية في البطن، وخضع الملك تشارلز الثالث لعلاج البروستاتا.