معجبان يقاضيان مادونا أمام المحكمة بسبب تأخرها عن حفلها ساعتين

رفع اثنان من المعجبين بالمغنية الأمريكية مادونا دعوى قضائية ضدها، بسبب تأخرها عن بدء حفلتها أكثر من ساعتين، مما تسبب بصعوبات في استيقاظهما للعمل في اليوم التالي.

ورفع كل من مايكل فيلوز وجوناثان هادن دعوى قضائية ضد مادونا و شركة لايف نيشن الراعية للعرض، وفقًا للوثائق المقدمة يوم الأربعاء في محكمة فيدرالية في بروكلين (نيويورك) وحصلت عليها صحيفة USA TODAY يوم الجمعة.

وكان من المقرر أن يبدأ حفل النجمة في 13 ديسمبر في الساعة 8:30 مساءً، لكن مادونا، 65 عامًا، لم تصعد إلى المسرح إلا بعد الساعة 10:45 مساءً، وفقًا للدعوى القضائية. بسبب البداية المتأخرة، قال رواد الحفل إنهم "واجهوا وسائل نقل عام محدودة، ومشاركة محدودة للركوب، و/أو زيادة تكاليف النقل العام والخاص" بعد نهاية العرض بعد منتصف الليل.

وقال المعجبان أيضا إن تأخير العرض تسبب أيضًا في مزيد من الإزعاج حيث "كان عليهم الاستيقاظ مبكرًا للذهاب إلى العمل و / أو الاهتمام بمسؤولياتهم العائلية في اليوم التالي".

وجادل الاثنان بأنه نظرًا لأن مادونا لم تبدأ حفلها في وقت البدء المعلن عنه، فإن تصرفات الطرفين تشكل "خرقًا للعقود" بالإضافة إلى "إعلانات كاذبة، وتضليل مهمل، وممارسات تجارية غير عادلة ومضللة". وهما يطالبان بتعويضات غير محددة.

وكان العرض الذي أقيم في 13 ديسمبر، وهو العرض الأول من بين ثلاثة عروض بيعت تذاكرها بالكامل كجزء من جولتها في أمريكا الشمالية حتى أبريل. وقال حضور آخرون أنه ورغم أن المغنية بالفعل صعدت متأخرة للمسرح إلا أن "التسامح كان سريعا بين محبي مادونا" في إشارة لتفاعل الجمهور مع حضور المطربة الشهيرة.

رغم ذلك تذكر الصحيفة أن الجمهور عانى منذ فترة طويلة من نفور مادونا من الالتزام بالمواعيد في الجولات السابقة، حيث تم رفع دعوى قضائية جماعية مماثلة في عام 2019 بعد أن بدأ حفل موسيقي في ميامي متأخرا ساعتين.

وقالت الصحيفة أنها لم تستطع الحصول على تعليق من الشركة الراعية للحفل أو من المغنية.

وسبق لشركة Live Nation أن تعرضت لانتقادات شديدة في السنوات الأخيرة بعد تزاحم الحشود في مهرجان ترافيس سكوت 2021 Astroworld والذي خلف 10 قتلى. كما تم تغريم أكبر مروج للموسيقى الحية في العالم أو مقاضاته بسبب مشكلات أخرى تتراوح من الحشود الجامحة إلى فشل المعدات في أماكن وحفلات موسيقية مختلفة في العقد الماضي أو نحو ذلك.