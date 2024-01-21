العثور على 3 أشقاء مسنين متوفين حرقاً قرب مدريد

قالت الشرطة الإسبانية إنها عثرت، أول من أمس، على جثث ثلاثة أشقاء مسنين، محترقة بشكل جزئي، في منزلهم بالقرب من العاصمة مدريد.

وتم العثور على جثث امرأتين ورجل في الستينات والسبعينات من العمر مكومة في منزلهم في بلدة موراتا دي تاجونيا الصغيرة، التي تبعد نحو 40 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة مدريد، وفقاً لما أفادت به الشرطة. وظهرت على الجثث علامات التعرض لعنف.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن تصفية حسابات تعتبر دافعاً محتملاً لارتكاب الجريمة.

ونقلت صحيفة «إلبايس» الإسبانية عن الجيران قولهم إن الشقيقتين كانتا تحولان أموالاً إلى رجلين، تقولان إنهما جنديان في أفغانستان منذ سنوات. وإن الثلاثة باعوا شقة في مدريد، واقترضوا بشكل متكرر من الجيران لجمع الأموال للجنديين المزعومين.