مسافر يقضي الرحلة في مرحاض الطائرة ويتلقى تعويضاً

حوصر أحد ركاب رحلة جوية داخلية في الهند داخل مرحاض الطائرة طوال مدة الرحلة التي قاربت الساعتين بعد تعطل الباب وتعذر فتحه.

وكان الرجل سيء الحظ مسافرا من مومباي إلى بنغالورو على متن رحلة سبايس جيت يوم الأربعاء، حين اضطر لاستخدام المرحاض بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة، لكنه وجد نفسه عالقا في مساحته الضيقة طوال الرحلة التي استغرقت ساعة و45 دقيقة.

ورغم أن الطاقم حاول فتح الباب من الخارج، لكن دون جدوى، حيث اضطر الرجل للانتظار حتى هبوط الطائرة في مطار بنغالورو وتدخل الفنيين.

وأعربت شركة الطيران الخاصة عن أسفها للحادث، وقالت إن الراكب سوف يسترد كامل أجرة السفر. وجاء في بيان صادر عن شركة الطيران: "في 16 يناير، لسوء الحظ، علق أحد الركاب داخل المرحاض لمدة ساعة تقريبًا على متن رحلة سبايس جيت المنطلقة من مومباي إلى بنغالورو، بينما كانت الطائرة في الجو بسبب عطل في قفل الباب".

وأضافت " طوال الرحلة، قدم طاقمنا المساعدة والتوجيه للراكب." مبينة " أنه لدى وصوله قام أحد المهندسين بفتح باب المرحاض، وحصل الراكب على دعم طبي فوري."

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية فإن طاقم الرحلة تواصل مع الراكب العالق في المرحاض بوضع ملاحظات مكتوبة تحت الباب، حث فيها الطاقم الراكب على "عدم الذعر" بعد فشل محاولاته لفتح الباب. وتضمنت الملاحظات تعليمات الهبوط الخاصة بالمرحاض ومن ضمنها “ يرجى إغلاق غطاء المرحاض والجلوس عليه. وتأمين نفسك." حيث أكدت الملاحظات أنه "بمجرد أن يُفتح الباب الرئيسي(للطائرة) ، سيأتي المهندس" مكررة دعوة الراكب لأن لا يصاب " بالذعر."