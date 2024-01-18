أميرة سجواني تحفز الأفكار المبدعة في «شارك تانك دبي»

يواصل برنامج «شارك تانك دبي» رحلته على شاشة تلفزيون دبي، التابع لـ«دبي للإعلام»، فاتحاً أمام رواد الأعمال الشباب، أبواب «أرض الفرص» ليتمكنوا من تحقيق أحلامهم، وتحويلها إلى واقع ملموس.

ومنذ انطلاق الحلقة الأولى من البرنامج، حرصت رائدة الأعمال الإماراتية أميرة سجواني، العضوة المنتدبة للمبيعات والتطوير في شركة داماك العقارية، والشريكة المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة «بريبكو»، والشريكة المؤسسة لـ«آمالي» العقارية، على دعم الأفكار المبدعة التي يطرحها المشاركون، وتقديم التمويل المناسب لهم وتبني مشاريعهم التي من شأنها أن تحقق النجاح مستقبلاً.

المتابع لحلقات البرنامج سيلحظ تفاعل أميرة مع رواد الأعمال المشاركين، إذ لا تكف عن تحفيزهم وتشجيعهم على طرح أفكارهم بصورة واضحة، وتسعى من خلال أسئلتها إلى منحهم جانباً من خبرتها في قطاعات الاستثمار، ليعكس ذلك قدرتها على القيادة وتحقيق النجاح، إذ ترى في «شارك تانك دبي» الذي يعرض مساء كل خميس (الساعة 10:30 ليلاً)، أرضاً خصبة، لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونافذة لإبداعاتهم.

وقالت أميرة: «تمتلك دبي بيئة مثالية قادرة على احتضان مختلف الأنشطة الاقتصادية بفضل موقعها الاستراتيجي واستقرارها وإمكاناتها وبنيتها التحتية وتشريعاتها القانونية، ومجموعة التسهيلات التي تقدمها لرواد الأعمال والمستثمرين، ما حوّلها إلى عاصمة اقتصادية عالمية، وملاذ للكثير من رواد الأعمال الباحثين عن الفرص المناسبة لتحقيق طموحاتهم، وهو ما يحققه (شارك تانك دبي) من خلال الفرص التي يمنحها لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتكرة».

وأضافت: «يمنح البرنامج للمشاركين فيه الأمل لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، ويكشف عن قدراتهم في طرق عرض الأفكار والمفاوضات وإجراء الصفقات، إلى جانب منحهم فرصة الاستفادة من تجارب وخبرات نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين».

وأشارت إلى أنها تسعى من خلال الملاحظات التي تبديها أثناء البرنامج إلى تشجيع المشاركين، وإنارة الدرب أمامهم للدخول في قطاع الاستثمار. وتابعت: «من خلال خبرتي أؤمن بأن لكل رائد أعمال طريقته الخاصة في طرح فكرته وإدارة مشروعه، وهو ما نسعى إلى توضيحه في البرنامج الذي اعتبره نافذة مهمة ومصدراً ملهماً للأجيال المقبلة من رواد الأعمال».

وتتمتع أميرة سجواني، بمسيرة مهنية ناجحة، إذ تتميز بشغفها بإطلاق المبادرات الهادفة إلى تعزيز الشراكات وتمكين العملاء، وبسعيها المستمر لتطوير خبراتها في مجال المبيعات واستراتيجيات التطوير واكتساب مهارات جديدة.

أميرة سجواني:

• البرنامج يمنح المشاركين فيه الأمل لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.