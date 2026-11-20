أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن صندوق محمد بن راشد للابتكار يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتوفير البيئة النموذجية لاستقطاب العقول والمبتكرين، وتحويل الأفكار الخلاقة إلى مشاريع اقتصادية مستدامة تعزز التنافسية العالمية لدولة الإمارات.

جاء ذلك احتفاءً بإطلاق تقرير الصندوق بعنوان «من الواقع، إلى الإنجاز: عقد من صناعة الأثر»، وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات، ويوثق حصيلة 10 أعوام من الإنجازات والجهود الرامية إلى دعم ريادة الأعمال، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار.

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إن الإنجازات النوعية التي حققها الصندوق على مدار عقد كامل تعكس نجاح الخطط الاستراتيجية في تمكين القطاعات الحيوية وتطوير القدرات الوطنية، وتسلط الضوء على دور الابتكار كمحرك أساسي للنمو ومحور جوهري في دعم التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات، وصولاً إلى تحقيق أهداف رؤية (نحن الإمارات 2031) و(مئوية الإمارات 2071)».

واختتم سموه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخ نموذج التكامل بين المنظومة الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، لتمكين جيل جديد من رواد الأعمال، وتسهيل وصولهم إلى الأسواق العالمية، بما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية وبناء مستقبل أكثر تنوعاً وازدهاراً.

وفي تدوينة على منصة «إكس»، أمس، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «10 أعوام مرّت على تأسيس صندوق محمد بن راشد للابتكار، تم خلالها ترسيخ الابتكار محرّكاً للنمو الاقتصادي، وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع وشركات قادرة على المنافسة عالمياً، ودعم أكثر من 240 شركة مبتكرة، والمساهمة في استقطاب تمويلات تجاوزت 3.5 مليارات درهم».

وأضاف سموه: «نؤمن أنّ العقول المبدعة تصنع اقتصاد المستقبل، ولذلك سنواصل تطوير منظومتنا المالية والاقتصادية لتمكين جيل جديد من المبتكرين وروّاد الأعمال، وبناء شركات تنطلق من الإمارات لتنافس في الأسواق العالمية».

تمكين المبتكرين

بدوره، أكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن إطلاق تقرير الأثر الخاص بصندوق محمد بن راشد للابتكار يُبرز نجاح وزارة المالية في صياغة بيئة تنظيمية وتمويلية مرنة ومبتكرة، تمكن من معالجة الفجوات وتحويل التحديات التي يواجهها أصحاب المشاريع المبتكرة إلى فرص نمو استراتيجية تعزز ريادة الدولة.

وأوضح أن التقرير يوثق التحول الاستراتيجي للصندوق من مبادرة تمويلية إلى منصة متكاملة تربط رواد الأعمال بالخبرات المتخصصة والأسواق والشركاء الاستراتيجيين، مشيراً إلى أن وزارة المالية حرصت عبر مسارات الصندوق المختلفة على تقديم الضمانات المدعومة حكومياً والتوجيه الاستراتيجي لتمكين الشركات المبتكرة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية.

وأضاف الحسيني: «إن الصندوق يتطلع مع دخوله العقد الثاني إلى مواصلة البناء على الخبرات والشراكات التي أرساها خلال السنوات الماضية، ومواصلة تقديم الدعم لتمكين المزيد من المبتكرين من التوسع انطلاقاً من دولة الإمارات، بما يعزز دور الابتكار في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار والحلول المستقبلية».

تقرير الأثر

وكشف صندوق محمد بن راشد للابتكار عن تقرير الأثر، بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسه، مسلطاً الضوء على حصيلة عقد من الجهود الرامية إلى تحويل الابتكارات الطموحة إلى مشاريع اقتصادية ناجحة ومستدامة.

ويستعرض التقرير مسيرة تطور الصندوق من مبادرة تركز على توفير الحلول التمويلية إلى منصة متكاملة لدعم الابتكار.

ومنذ تأسيسه في عام 2016، قدم الصندوق الدعم لأكثر من 240 مبتكراً، نجحت شركاتهم مجتمعة في الحصول على تمويل بمبلغ 3.5 مليارات درهم.

3 مسارات متكاملة لدعم المبتكرين

استعرض تقرير الأثر، الخاص بصندوق محمد بن راشد للابتكار، تطور منظومة الدعم التي يوفرها الصندوق، والتي ترتكز على ثلاثة مسارات متكاملة صممت لتلبية احتياجات المبتكرين في مختلف مراحل تطوير مشاريعهم ونموها، فمن خلال برنامج الضمانات الحكومية، يتيح الصندوق للشركات المبتكرة العاملة في الدولة الحصول على التمويل من البنوك الشريكة بضمانات مدعومة حكومياً، ومنذ عام 2016 قدم البرنامج ضمانات لتمويلات تجاوزت قيمتها 45 مليون درهم، من دون اشتراط حصول الصندوق على أي حصص ملكية في الشركات المستفيدة.

أما برنامج مسرع الابتكار، الذي أطلق في عام 2018، فيوفر للمبتكرين خدمات الإرشاد والتوجيه الاستراتيجي والخبرات القطاعية المتخصصة، إلى جانب تسهيل الوصول إلى العملاء والجهات التنظيمية والشركاء الاستراتيجيين. وعلى مدار 12 دفعة، ساعد البرنامج على تسهيل أكثر من 3000 فرصة تعاون مع قطاعات مختلفة ضمن منظومة الابتكار. كما وسع الصندوق نطاق دعمه ليشمل الجيل القادم من المبتكرين من خلال برنامج «رواد الابتكار»، الذي استقطبت نسخته الأولى أكثر من 70 طلب مشاركة من فرق طلابية تمثل ما يزيد على 20 جامعة في دولة الإمارات. وتأهل إلى المرحلة النهائية 13 فريقاً، فيما حصلت الفرق الثلاثة الفائزة على منح مالية وفرص للإرشاد والتوجيه، إلى جانب إمكانية الاستفادة من برامج إضافية لتسريع نمو مشاريعها المبتكرة، وتغطي هذه المسارات مجتمعة سبعة قطاعات ذات أولوية وطنية، تشمل الطاقة المتجددة، والنقل، والتعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والمياه، والفضاء.

مكتوم بن محمد:

. صندوق محمد بن راشد للابتكار يترجم الرؤية الاستشرافية للقيادة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

. المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخ نموذج التكامل بين المنظومة الحكومية والشركاء الاستراتيجيين لتمكين جيل جديد من رواد الأعمال.