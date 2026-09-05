“إنوفيشن هب” يطلق جسرا للابتكار بين دبي وإقليم كردستان العراق

أعلن مركز “إنوفيشن هب” التابع لمركز دبي المالي العالمي توسيع منظومته الدولية إلى أسواق ريادة الأعمال الواعدة في دول الجنوب العالمي عبر شراكة مع مركز “فاونديشن هب” في السليمانية تهدف إلى إنشاء مسار منظم للابتكار بين دبي وإقليم كردستان العراق وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين والشركات والأسواق العالمية

ووقع الاتفاقية محمد البلوشي الرئيس التنفيذي لمركز “إنوفيشن هب” وسفين غفور الرئيس التنفيذي لمركز “فاونديشن هب” بحضور معالي قوباد طالباني نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق وسعادة عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي

ويتضمن البرنامج ورشتي عمل متخصصتين في كردستان لاختيار الشركات الناشئة الواعدة وتوفير برامج إرشاد من خبراء القطاعات وقادة الشركات إلى جانب ربطها بصناديق رأس المال الاستثماري والمؤسسات الاستثمارية مع إعطاء الأولوية للتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وفتح المجال أمام الشركات ذات الإمكانات العالية في القطاعات الأخرى

كما يتيح للمشاركين فرص الظهور في قمة دبي للتكنولوجيا المالية ومهرجان دبي للذكاء الاصطناعي و”يوم المستثمر” إضافة إلى زيارات لدبي للتواصل مع الشركات والمستثمرين وتوسيع نطاق أعمالهم

وقال أميري إن الشراكة تنشئ جسرا عمليا بين دبي وكردستان وتتيح لرواد الأعمال الانضمام إلى منظومة دبي وفتح آفاق جديدة للنمو العابر للحدود

من جانبه أكد طالباني أن الاتفاقية ستربط الشركات الناشئة في كردستان بدبي وتوفر للشباب ورواد الأعمال فرصا لتطوير مشاريعهم والمنافسة إقليميا ودوليا وتعزز مكانة السليمانية مركزا إقليميا للابتكار

وتستهدف الشراكة مستقبلا تطوير مسار تبادلي يتيح أيضا للمستثمرين والشركات الناشئة في الإمارات استكشاف الفرص المتنامية في قطاع التكنولوجيا بكردستان