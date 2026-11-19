قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تدوينة عبر منصة "إكس": "عشرة أعوام مرّت على تأسيس صندوق محمد بن راشد للابتكار، تمّ خلالها ترسيخ الابتكار محرّكاً للنمو الاقتصادي، وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع وشركات قادرة على المنافسة عالمياً، ودعم أكثر من 240 شركة مبتكرة، والمساهمة في استقطاب تمويلات تجاوزت 3.5 مليار درهم".

وأضاف سموه: "نؤمن أنّ العقول المبدعة تصنع اقتصاد المستقبل، ولذلك سنواصل تطوير منظومتنا المالية والاقتصادية لتمكين جيل جديد من المبتكرين وروّاد الأعمال، وبناء شركات تنطلق من الإمارات لتنافس في الأسواق العالمية".