12 طاهياً إماراتياً يحوّلون شغف الطهي إلى مشاريع واعدة

تتجه تجارب رواد الأعمال الإماراتيين في قطاع الأغذية والمشروبات إلى مساحات أوسع من التطوير والاختبار المباشر في السوق، عبر مبادرات تجمع بين الخبرة التشغيلية والإرشاد المتخصص والوصول إلى المتعاملين. وفي هذا السياق، تواصل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع شركة كيتوبي، تطوير مبادرة «طاولة الشيف الإماراتي»، من خلال برنامج «سلسلة المؤسسين» الذي يوسّع نطاق التجربة لتشمل 12 طاهياً ورائد أعمال إماراتياً على ثلاث دفعات بين سبتمبر ونوفمبر 2026. ويمتد البرنامج على مدى ثلاثة أشهر، مستنداً إلى التجربة الأولى لمبادرة «طاولة الشيف الإماراتي» التي انطلقت عام 2025، والتي جمعت خمسة رواد أعمال إماراتيين في قطاع الأغذية والمشروبات، مع التركيز على منح أصحاب المشاريع الناشئة فرصة الاستفادة من الإرشاد المتخصص، واختبار مفاهيمهم في بيئة تجارية فعلية، وتعزيز حضورهم في السوق.

وتقوم فلسفة «سلسلة المؤسسين» على الانتقال بالمشروع من مجرد الفكرة أو المنتج إلى مساحة أكثر ارتباطاً بالسوق والمتعاملين. ويستفيد المشاركون من مطابخ «كيتوبي»، وقاعدة متعامليها، وشبكة التوصيل التابعة لها، إلى جانب الدعم المهني في مجالات إنتاج المحتوى والتسويق. كما تحصل مجموعة مختارة من المشاريع على فرصة إدراج منتجاتها ضمن قائمة «إيتوبي»، بما يتيح لأصحابها الوصول المباشر إلى المتعاملين.

وتتوزع المشاركة على ثلاث دفعات، تضم كل منها أربعة رواد أعمال. وتضم الدفعة الأولى، التي تمتد حتى 2 أكتوبر المقبل، أربعة مشاريع إماراتية تقدم مفاهيم مختلفة في مجال الطهي.

من بين هذه المشاريع «ساكاروز للحلويات»، الذي أسسته وديمة عبدالله، ويقدم ابتكارات في عالم الحلويات، من بينها الأرز اللزج بالمانغو وبودينغ التمر الدافئ. وتشارك رحاب العامري من خلال «لوكال فاوندري»، وهو مشروع للبيتزا يعتمد على عجينة مخمّرة لمدة 38 ساعة وتوليفات متنوعة من النكهات.

ويحضر كذلك مشروع «ون ميد» الذي أسسه عبدالرحمن لوتاه، ويطوّر مفاهيم عصرية للأطعمة المحببة، مستلهماً من شغفه بالطعام واللياقة البدنية، إلى جانب «تو ذا مون آند باك» الذي أسسته زينب الموسوي، ويعمل على إعادة تقديم المكونات والنكهات الإماراتية برؤية عصرية.

وتتاح مشاريع المرحلة الأولى أمام العملاء لطلب منتجاتها عبر منصة «إيتوبي»، في خطوة تجعل تجربة البرنامج مرتبطة مباشرة بالسوق، ولا تقتصر على التدريب النظري أو الإرشاد. وتنطلق الدفعة الثانية من 2 إلى 30 أكتوبر، فيما تمتد الدفعة الثالثة من 2 إلى 30 نوفمبر، مع الإعلان عن تفاصيل المشاركين في كل دفعة قبيل انطلاقها.

ويأتي توسيع البرنامج انعكاساً لتوجه يقوم على توفير مسارات عملية أمام رواد الأعمال الإماراتيين، تبدأ من تطوير المفهوم، وتمر بالتجربة التشغيلية والتسويق والوصول إلى الجمهور، وصولاً إلى اختبار مدى قابلية المشروع للنمو. وتوفر الشراكة مع كيتوبي في هذا الإطار بنية تشغيلية تتيح للمشاركين الاقتراب من واقع السوق، والتعامل مع احتياجات العملاء وملاحظاتهم، بدلاً من الاكتفاء بتطوير المنتجات بعيداً عن التجربة التجارية.

ومن خلال الجمع بين منظومة الدعم المؤسسي والخبرة التشغيلية والوصول إلى العملاء، تقدم «سلسلة المؤسسين» نموذجاً يضع رائد الأعمال أمام مراحل متعددة من رحلة المشروع، من تطوير الفكرة والمنتج إلى اختبارهما في السوق. وهي تجربة تعكس اتساع مساحة ريادة الأعمال في قطاع الطهي، وتحول المطبخ من مساحة لإنتاج الطعام إلى نقطة انطلاق لمشاريع تحمل هويات محلية، وتسعى إلى بناء نماذج أعمال قابلة للاستمرار والنمو.

. «سلسلة المؤسسين» تساعد المشروع على الانتقال من مجرد فكرة إلى مساحة أكثر ارتباطاً بالسوق.

. تضم الدفعة الأولى أربعة مشاريع إماراتية تقدم مفاهيم مختلفة في مجال الطهي.