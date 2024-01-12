حملة انتخابية وزعت منظفات فاعتقدها البعض حلوى وأكلوها

أدخل ثلاثة أشخاص في تايوان إلى المستشفى بسبب تناولهم كبسولات غسيل ظنوا أنها حلويات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم توزيع المنظفات الجذابة اللون والشكل كهدايا مجانية خلال حملة الانتخابات الرئاسية في تايوان، حيث اختار البعض تناولها ظنا منهم أنها سكاكر ثمينة.

وتم لف الهدايا في عبوات شفافة وعليها صور مرشح الحزب القومي هو يو-إيه وهي تدعو للتصويت له. وبحسب الصحافة فقد تم توزيع حوالي 460 ألف كبسولة، وكان من بين الذين تناولوها رجل يبلغ من العمر 80 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 86 عامًا، أجبرا على دخول المستشفى وتنظيف أمعائهم. ولم تذكر وسائل الإعلام شيئا عن بقية الضحايا لهذه الحملة.

وفي مقطع فيديو تم بثه على SET iNews، قال ممثل عن الحملة الانتخابية أنهم سيتوقفون "في الموجة التالية من الزيارات من منزل إلى منزل، عن توزيع هذا النوع من المواد." مضيفا بكل وضوح "وسنؤكد أيضًا للقرويين من خلال منظماتنا الشعبية أنها مجرد كرات غسيل. وليست حلوى." وأنه لا يجوز أكلها.