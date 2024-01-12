العلماء يختبرون أول لقاح في العالم ضد فيروس نيباه          

يعمل علماء أوكسفورد على تقييم ما إذا كانت التقنية التي استخدمت في لقاح «كوفيد-19» يمكن أن تستخدم لحماية الأشخاص من فيروس نيباه المميت، وفي حال نجحت التجارب السريرية، فسيكون أول لقاح على الإطلاق ضد المرض.

وعلى مدار الأسبوع الماضي بدأ الأشخاص في تلقي التطعيم بجامعة أوكسفورد، في إطار أول تجربة بشرية للقاح الجديد.

وقالت مطوّرة لقاح «كوفيد» البروفيسورة سارة غيلبرت، إن العمل على لقاح «نيباه» بدأ في 2017، وتوقف خلال أزمة «كوفيد-19».

وجرى اكتشاف حالات تفشي لفيروس نيباه على الأغلب في جنوب آسيا، ويمكن أن يكون الفيروس مميتاً في نحو 75% من الحالات.

ويمكن أن ينتقل الفيروس للإنسان من الحيوانات، مثل الخفافيش أو الخنازير أو الأغذية الملوثة، ويمكن أن ينتقل أيضاً مباشرة من الإنسان للإنسان.