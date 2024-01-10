بريطانيا تستعد لمزيد من الثلوج والبرودة

من المتوقع استمرار تساقط الثلوج على بريطانيا، بعد أن غطى الجليد الكثيف، أجزاء من المملكة المتحدة، أول من أمس، في ظل انخفاض درجات الحرارة إلى حد سالب 10 درجات مئوية ليلاً، خلال موجة البرد التي من المتوقع أن تستمر لأسابيع.

وأفادت صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية، أمس، بأنه من المتوقع تساقط المزيد من الثلوج على الأراضي المرتفعة اليوم، مع توقعات بأن تهيمن درجات الحرارة الأكثر برودة على حالة الطقس خلال فبراير المقبل.

وبسبب الظروف الجليدية هذا الأسبوع، أصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، تحذيرات بشأن الطقس في أنحاء إنجلترا، تسري حتى بعد غد، محذرة من زيادة خطر تسجيل وفيات، وغيرها من «التأثيرات الكبيرة» على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية في البلاد.

وفي الوقت نفسه، لايزال هناك أكثر من 100 تحذير من وقوع فيضانات، قائماً، بعد أن شهد الأسبوع الماضي هطول أمطار غزيرة، وهبوب رياح قوية، كانت ناجمة عن العاصفة «هينك»، التي ضربت أجزاء كبيرة من بريطانيا.