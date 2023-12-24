إيطاليا تُغرّم «ميتا» بسبب إعلانات تروّج لـ «الميسر»

أعلنت الهيئة الإيطالية للاتصالات (Agcom) فرض غرامة بقيمة 5.8 ملايين يورو (6.4 ملايين دولار) على مجموعة «ميتا» (فيسبوك وإنستغرام) لانتهاكها قانوناً يمنع نشر إعلانات عن ألعاب المقامرة والحظ.

وأشارت الهيئة، في بيان، إلى أنها «فرضت خلال جلسة لها في 20 ديسمبر، غرامة على مجموعة «ميتا بلاتفورمز إيرلاند ليميتيد» بقيمة 5850000 يورو، لانتهاكها قراراً يحظر الإعلانات المرتبطة بألعاب الحظ والمقامرة».

ولاحظت الهيئة «وجود محتوى ترويجي أو إعلاني آخر غير مباشر، يتعلّق بألعاب أو رهانات قد يحقق المستخدم مكاسب منها، في 18 حساباً (خمسة في إنستغرام و13 في فيسبوك)، إضافة إلى 32 محتوى إعلانياً».

ويحظر القانون الإيطالي منذ عام 2018 «أي شكل من أشكال الإعلانات المرتبطة بالألعاب أو الرهانات ذات المكاسب، وكذلك ألعاب الميسر، حتى لو كانت غير مباشرة».