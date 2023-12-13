100 فيل نفقت عطشاً في أكبر متنزه بزيمبابوي

نفق ما لا يقل عن 100 فيل، بسبب شحّ المياه في أكبر متنزه وطني في زيمبابوي، على ما أفادت منظمة للرفق بالحيوان، أمس.

وأشار الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، في بيان، إلى أنّ «موسم الجفاف الطويل تسبب في جفاف برك المياه التي كانت وفيرة سابقاً في متنزه وانغي الوطني، فاستحالت بركاً من الطين».

وتبلغ مساحة متنزه وانغي الوطني الذي يضم نحو 45 ألف فيل، 14 ألفاً و600 كيلومتر مربع.

وأشار الصندوق الدولي للرفق بالحيوان إلى أنّ «المتنزه مجهّز بـ104 آبار تعمل بالطاقة الشمسية، لكنّها بحسب الإدارة غير كافية لمواجهة موجات حرّ حادة، تتسبب في جفاف نقاط المياه، وتجبر الحيوانات البرية على التنقّل لمسافات طويلة بحثاً عن الماء والطعام».

وفي سبتمبر الفائت غادرت «حيوانات كثيرة» المتنزه الوطني بحثاً عن الماء والطعام في بوتسوانا المجاورة.