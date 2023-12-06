نجوم عالميون يلتقون في «مهرجان أم الإمارات»

إيقاعات الليل الساحرة - التي تسري في أبوظبي - ستصل إلى أعلى مدى بانضمام كوكبة من النجوم العامليين إلى تشكيلة الفعاليات الترفيهية المقدمة في الدورة السابعة من «مهرجان أم الإمارات» في أبوظبي، في الفترة من الثامن إلى 31 ديسمبر الجاري.

وسيعيش جميع عشاق تايلور سويفت أجواءً لا تُنسى في حفل فرقة «لنغني مع تايلور»، التي تقدم باقة من أجمل أغاني الفنانة المتنوّعة وألبوماتها الشهيرة، من ضمنها الألبومات التي حازت جوائز «غرامي فيرليس» و«1989» و«فولكلور» في 16 ديسمبر.

كما ستجلب المغنية السورية - التي رُشحت لنيل جائزة «غرامي» - رشا رزق، أرق الألحان معها في 23 ديسمبر. وسيكون زوّار كورنيش أبوظبي في 30 ديسمبر على موعد مع ليلة من الصخب مع فرقة «كايروكي» ذات الشهرة الواسعة، التي انطلقت عام 2003 باسم مبتكر يجمع بين اسم القاهرة بالإنجليزية «كايرو» مع فن «كاريوكي»، لتجسّد بأغانيها الساحرة روح القاهرة وقلبها النابض بالحياة. كما سيقف أيضاً على المسرح في اليوم

نفسه الفنان المتعدد المواهب، الفرعي، ليقدم أداءً باهراً لعشاق الموسيقى العربية و«الهيب هوب». الفرعي هو فنان فلسطيني - أردني متعدّد المواهب، فهو مؤلف أغاني ومغني راب وعازف على الطبل ومنتج أيضاً. إضافة إلى هذا، قدم الفرعي مشروع «الفرعي فلوكس»، ليكون ساحة جديدة للربط بين الأنماط والأفكار المتجددة، مدفوعاً بشغف نحو اكتشاف آفاق صوتية جديدة، وتقديم إبداعات وتنويعات مختلفة.

«مهرجان أم الإمارات» في أبوظبي يتخطى كل حدود الممكن ليقدم حفلاً فريداً من نوعه في ليلة رأس السنة الجديدة، ويمتعكم بمزيج من أجمل إيقاعات وألحان السنة.

يقف تامر حسني، أحد أكثر المشاهير اللامعين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على مسرح المهرجان في 31 ديسمبر ليقدم لعشاق الموسيقى ليلة لا تُنسى.

يسلّم النجم تامر حسني في هذه الليلة الراية للمطرب والملحن العراقي سيف نبيل، الذي يشعل أجواء الحفل في ليلة رأس السنة الجديدة. يشتهر سيف نبيل منذ أن بدأ رحلته الموسيقية عام 2010 بأسلوبه المحرك للوجدان الذي أسر الجماهير. وبعد نجاح أغنيته الأولى «هاي السنة»، استمر الفنان في تقديم أغنيات مفعمة بالمشاعر العميقة والشغف تأسر قلوب الجماهير، وتجعلها تتوق دوماً لإصداراته الجديدة وتنتظرها على أحر من الجمر.