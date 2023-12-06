سجن أميركي دبّر تحطّم طائرته ليُنشر على «يوتيوب»

حُكم بالسجن ستة أشهر على مستخدم «يوتيوب» أميركي، تسبّب عمداً في تحطّم طائرته، لكي يصوّر نفسه وهو يقفز منها بالمظلة قبل سقوطها، حاصداً بفضل مقطع الفيديو المثير هذا عدداً كبيراً من المشاهدات عبر الإنترنت.

وفي هذا المقطع المصور الذي شوهد ملايين المرات منذ نوفمبر 2021، يظهر تريفور جيكوب الشغوف بالرياضات الخطرة، كأنه يواجه مشكلة فنية أثناء الرحلة، قبل أن يقذف نفسه إلى خارج الطائرة فوق كاليفورنيا، حاملاً عصا سيلفي في يده.

وتم تصوير الحادثة من كل الزوايا بواسطة كاميرات مثبتة على الطائرة.

لكنّ هذا الحادث كان في الواقع مدبّراً بكل تفاصيله من هذا الطيار ذي الخبرة، بهدف الترويج لشركة وقّع معها عقد رعاية، على ما أوضحت وزارة العدل الأميركية في بيان. وحرص الـ«يوتيوبر» على أن يُظهر في مقطع الفيديو محفظة صنعتها الشركة التي تتولى رعايته.