نجوم الصين يعودون بصحبة «الأناناس» إلى أبرز مهرجان تايواني

أصبحت الممثلة هو لينغ أول من أمس أول نجمة سينمائية صينية تسير على السجادة الحمراء في مهرجان «غولدن هورس أووردز» في تايوان منذ 2019، وهو العام الذي أعلنت فيه بكين مقاطعة أكبر حفل لتوزيع الجوائز في تايوان بعد توترات.

كما حضرت المخرجة الصينية هوانغ جي الحفل مع زوجها الياباني ريوجي أوتسوكا. وفاز الزوجان بجائزة أفضل فيلم روائي طويل عن الدراما الاجتماعية «Stonewalling» (ستونوالينغ) التي أخرجاها معاً.

وقالت هوانغ للحاضرين في المهرجان «بعد الفوز بجوائز (غولدن هورس)، يمكننا الذهاب إلى عالم متوحش أكثر والمضي قدماً بثبات. وأنا ممتنة بشكل خاص لجوائز غولدن هورس».

واستقبلت السجادة الحمراء الممثلة هو لينغ، المرشحة لجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «كارب ليبينغ أوفر دراغنز غايت». وكانت ترتدي فستاناً لامعاً وتحمل في يدها ثمرة أناناس، وكان يرافقها المخرج الصيني يان شياو لين وبعض الممثلين في الفيلم.

وقالت هو «الاسم (الصيني) لفيلمنا هو الأناناس، وقد أخبرني الجمهور التايواني أن الأناناس يعني الحظ السعيد في الثقافة التايوانية».

مع ذلك، خسرت هو أمام أودري لين البالغة 12 عاماً عن فيلم «ترابل غيرل»، التي أصبحت أصغر فائزة بجائزة أفضل ممثلة في تاريخ المهرجان.

وفاز التايواني هسياو يا تشوان بجائزة أفضل مخرج عن الدراما العائلية «أولد فوكس»، بينما فاز مواطنه وو كانغ رن بجائزة أفضل ممثل عن دوره كرجل أبكم في الفيلم الماليزي «أبانغ أديك».

ومُنحت جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير إلى فيلم «ذي ميمو»، وهو عبارة عن يوميات بالفيديو عن الجائحة أنتجها زوجان سينمائيان كانا محجورين في شقة صغيرة في شنغهاي.

كان وجود الممثلين من البر الرئيس الصيني بمثابة نقطة تحول مقارنة بالسنوات السابقة. وفي عام 2022، امتنعت النجمة الصينية سيا ليو، المرشحة لجائزة أفضل ممثلة عن فيلم الجريمة «ليمبو» المنتج في هونغ كونغ، عن حضور الحفل، من دون تعليل ذلك.

لكن في العام الماضي، تسلّم المخرج الصيني هوانغ شولي شخصياً جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير، في ظهور نادر لمخرج سينمائي من الصين القارية منذ الأزمة.

. جائزة أفضل وثائقي قصير ذهبت إلى «ذي ميمو»، وهو عبارة عن يوميات بالفيديو عن الجائحة أنتجها زوجان سينمائيان.