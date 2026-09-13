مُخرج فيلم «أمك، ثم أمك، ثم أمك»: استلهمته من زوجتي

غمر الحماس ​الممثل ماهرشالا علي عندما تلقى مكالمة من المخرج ‌بسام ​طارق الذي عرض عليه تجسيد شخصية متعددة الأبعاد في فيلم يكون فيه السيف سلاحه المفضل.. لكن هذه المرة، لم يكن الأمر يتعلق بإعادة إنتاج لفيلم «بليد» من إنتاج استوديوهات مارفل.

وسار الرجلان على ⁠السجادة الحمراء في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي قبل العرض العالمي الأول لفيلم «أمك.. ثم أمك.. ثم أمك» (يور ماذر.. يور ماذر.. يور ماذر)، وهو ‌فيلم حركة يستكشف موضوعات الإيمان والأسرة والأمومة. ويلعب علي دور «لطيف»، وهو مسلم متدين وقاتل مأجور، ‌يواجه صعوبات في الاعتناء بأسرته الصغيرة بمفرده ‌بعد فقدان زوجته الحبيبة.

وقال ماهرشالا علي، الحائز جائزتي أوسكار عن ‌فيلمي «ضوء القمر» (مون لايت) و«الكتاب الأخضر» (جرين بوك)، لـ«رويترز» من على السجادة الحمراء: «كان الأمر ​مثيراً... فقد كتب ‌شخصية... ثلاثية ​الأبعاد حقاً، وشخصية من الصعب ⁠تجسيدها بنجاح».

وكان من المقرر أن يتعاون الكاتب والمخرج الأميركي من أصل باكستاني طارق مع علي في ​مشروع ⁠«مارفل»، الذي ⁠فشل في نهاية المطاف.

وقال طارق إن تعاونهما معاً في النهاية كان معجزة. وأضاف: «إنها معجزة. لا توجد طريقة ⁠أخرى لوصف الأمر... لا يوجد شخص أفضل منه لتجسيد هذا الدور، وقد سارت الأمور على ما يرام».

واستمد بسام طارق إلهامه لهذا الفيلم من زوجته ومن نشأته في الولايات المتحدة مسلماً. وتابع: «إنه فيلم ‌أميركي للغاية، ومتجذر في ثقافة المسلمين السود... كنت أرغب أيضاً في ​استكشاف جوانب مختلفة من نشأتي ومن التجارب التي عشتها».

ويطرح الفيلم في دور العرض الأميركية 25 الجاري، وهو من إنتاج استوديوهات أمازون إم.جي.إم.