«الفواق».. متى يتطلب استشارة الطبيب

أفادت الجمعية الألمانية للأمراض الباطنة بأن «الفواق» (الحازوقة) له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما خطير.

وأوضحت أن الأسباب البسيطة لـ«الفواق» تكمن في تمدد المعدة بسرعة كبيرة (مثلاً بسبب تناول طعام أكثر من اللازم، أو بسرعة كبيرة جداً، أو ابتلاع الكثير من الهواء أثناء تناول الطعام)، وشرب المشروبات الغازية، والتغيّرات المفاجئة في درجة الحرارة (مثلاً بسبب المشروبات أو الأطعمة الباردة أو الساخنة).

وأضافت الجمعية الألمانية أن الأسباب البسيطة لـ«الفواق» تشمل أيضاً الانفعالات، مثل: التوتر والحماس والعصبية.

وأشارت إلى أن «الفواق» قد يرجع إلى أمراض، مثل: (قرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر وفتق الحجاب الحاجز والارتجاع المريئي والتهاب الحنجرة والتهاب البنكرياس وتضخم الطحال وتضخم الكبد وتضخم الغدة الدرقية والالتهاب الرئوي والتهاب عضلة القلب)، إضافة إلى مرض التصلب المتعدد ومرض الباركنسون (الشلل الرعاش). لذا ينبغي استشارة الطبيب في حالة استمرار «الفواق» لمدة تزيد على 48 ساعة، وذلك لإجراء الفحوص الطبية اللازمة لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الفواق المستمر، والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

. إجراء الفحوص الطبية يحدد السبب الحقيقي الكامن وراء «الفواق» المستمر.