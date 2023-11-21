برلين تخطط لاختبار قطار مغناطيسي معلق

تخطط برلين لاختبار قطار مغناطيسي معلق على مسار تجريبي بطول خمسة كيلومترات.

ومن المتوقع أن يكون القطار المعلق، الذي يُعرف اختصاراً باسم «ماجليف»، أرخص وأسرع في البناء من إنشاء خط سكك حديدية جديد تحت الأرض، وفقاً للرئيس الإقليمي للحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم في ولاية برلين، ديرك شتيتنر.

وأوضح شتيتنر أن من الميزات الأخرى للمشروع هو أن القطار المعلق سيعمل من دون سائق، وذلك في ضوء النقص المزمن في الموظفين بوكالة النقل العام المحلية (BVG).

وبحسب بيانات شتيتنر، فإن مسار الاختبار سيتكلف ما بين 80 مليوناً و85 مليون يورو، ومن المقرر تمويله من صندوق بقيمة خمسة مليارات يورو مخصص لمشروعات مكافحة تغير المناخ. ولم يحدد شتيتنر المسار الذي يمكن أن يمر فيه الطريق التجريبي عبر المدينة، كما لم يتضح بعد متى سيبدأ البناء.