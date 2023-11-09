أكتوبر الأكثر دفئاً منذ عام 1940

قالت خدمة كوبرنيكوس للتغير المناخي، إن الشهر الماضي كان الأكثر دفئاً مقارنة بأي شهر أكتوبر منذ بدء تسجيل البيانات عام 1940.

وكان متوسط درجة حرارة هواء السطح التي بلغت 15.3 درجة مئوية أعلى بواقع 0.85 درجة مقارنة بالمتوسط بالنسبة لشهر أكتوبر في الفترة من 1991 و 2020.

وفي أوروبا، يُعد هذا رابع شهر أكتوبر يكون أكثر دفئاً، حيث ارتفعت درجة الحرارة بواقع 1.3 درجة مئوية.

وقالت نائب مدير خدمة كوبرنيكوس للتغير المناخي سامانثا بورجس: «نستطيع أن نقول بما هو قريب من المؤكد أن عام 2023 سيكون الأكثر دفئاً على الإطلاق، وهو الآن يسجل درجات حرارة أعلى بواقع 1.43 درجة مئوية مقارنة بالمتوسط ما قبل الثورة الصناعية».

وقالت في تطلع لمؤتمر المناخ الذي سيعقد في دبي «لم يكن الشعور بالحاجة الماسة كبيراً للغاية في أي وقت مضى مثل الآن، لاتخاذ إجراء طموح بالمناخ في مؤتمر كوب 28».