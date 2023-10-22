«إن إتش كولكشن دبي النخلة» يطلق شققاً جديدة

يقدّم فندق «إن إتش كولكشن دبي النخلة» خيارات متعددة بدءاً من استوديوهات سوبيريور الأنيقة وصولاً إلى شقق مطلة على البحر بغرفة نوم واحدة، ليصبح وجهة رائعة تجذب العائلات والمجموعات والمسافرين بمفردهم الذين يبحثون عن ملاذ لا يشبه سواه. توفر الشقق الجديدة مساحة عيش فسيحة مع تصميم داخلي معاصر وعناصر ديكور ملهمة. ويستطيع الضيوف استخدام المسبح مترامي الأطراف والاستراحة وردهة اللاونج على سطح الفندق التي تكشف عن إطلالات بانورامية آسرة على أفق مدينة دبي والخليج العربي. علاوةً على ذلك، بإمكانهم الاستفادة من أسعار مميّزة في سبا الفندق والمطاعم والاستراحات.

تمتد شقة استوديو سوبيريور على مساحة 52 متراً مربعاً وتتباهى بتصميم معاصر تتخلله غرفة نوم فسيحة، ومطبخ صغير مجهّز تجهيزاً كاملاً وحمّام رخامي. وتضمّ هذه الشقق شرفة خاصة وقد تمّ تجهيزها بكل وسائل الراحة اللازمة للاستمتاع بإقامة مريحة، بما فيها تلفزيون بشاشة مسطحة، وخدمة إنترنت فائق السرعة. تعزّز مرافق الغرف المصنوعة من مواد نباتية صرفة وغير مختبرة على الحيوانات النهج المتميّز الذي يتبعه الفندق للعيش المستدام.

وتوفر الشقق متكاملة الخدمات في فندق «إن إتش كولكشن دبي» ملاذاً راقياً لتجديد طاقتهم وحيويتهم، حيث تنتظرهم مجموعة مميزة من التجارب بدءاً من الاستمتاع بمناظر المدينة الرائعة فيما يسترخون في المسبح مترامي الأطراف على سطح الفندق، مروراً باستعادة النشاط في مركز اللياقة البدنية المجهز تجهيزاً كاملاً، وصولاً إلى علاجات الاسترخاء مع جلسات المساج.