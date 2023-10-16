أحذية "الحافر" موضة غريبة تنتشر في العالم

تحولت أحذية Maison Margiela ( أحذية الحوافر) إلى ظاهرة تكتسح محال الاحذية في العالم، ونقلت (RT) عن منصة Lyst التي المتخصصة في تحليل سلوك المستهلك في عالم الموضة، أنواع الأحذية الأكثر رواجا في عام 2023 حول العالم. وجاء على موقع Lyst الإلكتروني أن موديلا لحذاء "تابي" النسائي الذي يشبه حوافر الخيول، و الأيائل، احتل المركز الأول في تصنيف المحللين، وهو تابع للعلامة التجارية الفرنسية "ميزون مارجيلا"، ولن يكون مستغربا قريبا أن تتحول هذه الاحذية إلى أمر اعتيادي، على الرغم من كونها حاليا أقرب الى الصرعة او الموضة.

يذكر أن "تابي" هي أحذية تشبه الحوافر بأي نوع من أنواعها. وينقسم إصبع الحذاء إلى قسميْن، وجزءه الأول لإصبع القدم الكبير والآخر لباقية الأصابع. وأصبحت مثل هذه الأحذية من طراز "ماري جين"، حسب خبراء الموضة، الأكثر شعبية في العالم.