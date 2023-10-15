موظفون في سويسرا يذهبون لأعمالهم سباحة كل يوم

باتت السباحة وسيلة التنقل بين العمل والمنزل لسكان مناطق عديدة على ضفاف نهر الراين، وذلك للحد من الانبعاثات الكربونية لوسائل النقل، وتجريب شيء مختلف، وأيضا للبدء "بصباح حالم ونشط" كما يقول البعض. وبالطبع نحن نتحدث هنا عن فصل الصيف، حيث ترتفع حرارة المياه مع ارتفاع حرارة الجو.

ولذا يقوم العديد من الموظفين بجمع ما يحملونه ليوم عمل في المكتب بحقيبة مضادة للمياه ويسبحون من منازلهم لمكاتبهم.

وقال موقع "بزنس انسايدر" أن كثر باتوا الآن يستخدمون نهر الراين للتنقل، حيث يضعون ممتلكاتهم في أكياس مقاومة للماء ويقومون بالطفو ببساطة مع التيار اللطيف عبر المدينة القديمة الخلابة."

للانتقال من النقطة أ إلى النقطة ب، لا يغوص الناس في بازل بملابسهم فحسب، بل يقومون بدلاً من ذلك بتعبئة أمتعتهم في حقيبة مضادة للماء تبقي كل شيء جافًا حتى يصلوا إلى وجهتهم. وهذا ما جعل من هذا نوع من الحقائب المسماة Wickelfisch إكسسوارًا مشهورًا في بازل، حيث يمكن العثور عليه للبيع في الكثير من المتاجر.

ويتم تشجيع السباحين الأقوياء على الاستمتاع بالامتداد بين جسري Wettsteinbrücke وJohanniterbrücke وترك التيار يقوم بالعمل. نظرًا لأن الأنهار عادةً ما تكون ذات اتجاه واحد (على الرغم من أنها تسير في بعض الأحيان للخلف)، فأنت تتطلع إلى رحلة عودة سيرًا على الأقدام.

لقد كان نهر الراين منذ فترة طويلة شريانًا للنقل الصناعي، مما يسهل التجارة في تاريخ سويسرا، ويظل واحدًا من أهمها في العالم، فهو يضم على ضفافه أكبر مجموعة من المدن القديمة والشهيرة. ويمكن للسباحين الذين يريدون التجربة في البداية الانضمام إلى رحلة في النهر بصحبة مرشدين كل يوم ثلاثاء في شهر يوليو.

ومدينة بازل ليست وحدها التي تستخدم النهر للاستجمام والتنقل بين الحين والآخر، وفقًا لتقرير "بزنس انسايدر" فهناك أيضًا سباحون في برن - عاصمة سويسرا - استخدموا نهر آري كوسيلة للتنقل، حيث كانوا يطفوون مع أكياس مقاومة للماء.

وقالت إيفلين شنايدر رييس، إحدى السكان المحليين، لصحيفة "لو نيوز" : "لم يكن لدي سوى 30 ثانية فقط سيرًا على الأقدام من مكتبي إلى النهر" وأضافت "كان لدي حقيبة، وضعت فيها كل ملابسي، هاتفي الذكي، محفظتي وأحذيتي. ارتديت بدلة السباحة الخاصة بي وسبحت إلى المنزل."

وبالنظر إلى أن بيانات الانبعاثات وجدت أن الطرق التقليدية للتنقل مثل الطائرات والقطارات والسيارات هي أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في الولايات المتحدة، فربما حان الوقت لأن يصبح المزيد منا خلاقين في إيجاد سبل جديدة للتنقل.