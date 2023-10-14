عامل مطعم يقتل زبونة عصبية المزاج بالرصاص لأنها لمسته

قام عامل في مطعم شهير للوجبات السريعة بقتل زبونة في المطعم بطلق ناري من مسدسه لأنها "لمسته" فيما اعتبرته السلطة هجوما صادما وغريبا.

وتم القبض على سام أنتواي آيفي، من ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة، بتهمة قتله جاكلين ريد، 30 عامًا، في وقت سابق من هذا الشهر، في وقت قالت صحيفة "ديلي ستار" أن إطلاق النار ربما كان ناجماً عن مشاجرة داخل المتجر.

وتم نقل آيفي، 35 عامًا، إلى مركز الاحتجاز في مقاطعة هندرسون واحتجازه هناك دون كفالة بعد إطلاق النار على جاكلين مما أدى إلى مقتلها. بعدها هرب من مكان الجريمة قبل أن تقبض عليه الشرطة وتعتقله. وكانت الضحية، بحسب شرطة هيندرسونفيل، تتجادل مع امرأة أخرى في محطة للحافلات خارج سلسلة الوجبات السريعة قبل وفاتها. ولم تعرف هوية المرأة الأخرى، لكن ريد تبعت المرأة التي لم يذكر اسمها إلى المطعم حيث استمر الجدال قبل أن يفصل المدير بينهما. وغادرت ريد المبنى قبل أن تعود بعد لحظات بشكل عصبي، حيث استقبلها المدير وآيفي.

ويُعتقد أن آيفي أخرج مسدسًا مخفيًا في هذه الأثناء وأطلق النار على ريد في صدرها قبل أن يفر من مكان الحادث، وتم استدعاء الشرطة في الساعة 10.45 صباحًا.

وكشف رئيس الشرطة بلير مايهاند منذ ذلك الحين أن الثنائي على الأرجح لم يعرفا بعضهما البعض قبل وقوع الحادث.

وكشف أنه "لقد لمسته (الضحية) بالفعل (أي القاتل) ، لكن بالتأكيد لم يكن ذلك ما أعتبره حالة دفاع عن النفس. سأصنف رد فعله على أنه رد فعل مبالغ فيه على الموقف". ومضى يؤكد بعض "السلوك الغريب" من الضحية خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل وفاتها. وأضاف مايهاند: "كان لدى ضحيتنا بعض السلوكات الغريبة التي جعلتنا نتفاعل معها كثيرًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن ليس السلوك في تجربتي الذي قد يرقى إلى مستوى القتل بالرصاص داخل أحد المطاعم". وتم القبض على آيفي لاحقًا مختبئا في مدرسة إدينيفيل الابتدائية.