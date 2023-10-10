أكل نصف قطط الحي وتضاعف حجمه.. استنفار للإمساك بثعبان هارب

تطارد إدارة مراقبة الحيوانات ثعباناً يبلغ طوله 13 قدماً (نحو أربعة أمتار) يُعتقد أنه أكل نصف قطط الحي منذ ظهوره في حديقة بأوكلاهوما.

وذكرت قناة KFOR الإخبارية أن الثعبان ظهر في متنزه بمدينة أوكلاهوما منذ نحو خمسة أشهر، مشيرة إلى أنه منذ ذلك الحين وهو يأكل الجرذان والقطط في مخبأه تحت منزل متنقل غير محدد.

وقال تريفور باوندز، خبير مراقبة الحيوانات المكلف بالعثور على الثعبان، إن له فماً «بحجم قدمك» وجسماً «مثل العضلة ذات الرأسين لمايك تايسون ولكن طوله 13 قدماً». ويُعتقد أن حجم الثعبان وطوله قد تضاعف نظراً لنظامه الغذائي المفترض.

وتعتقد الشرطة أنها القصة الاعتيادية من تخلي صاحبه عنه، وتركه ليهتم بنفسه، ولذا نشرت السلطات تحذيرات في الحي بالابتعاد عن المنطقة.

وعلق شاندي موسلي، أحد السكان المحليين، لموقع Fox25: «إنه أمر مخيف نوعاً ما. لا تريد أن تفكر في دخوله إلى منزلك. ولكن ماذا لو دخل إلى منزلك؟ إنه ثعبان كبير حقاً».

وقدر باوندز إن الحيوان أصبح على الأرجح أكثر عدوانية بعد أشهر من القتال من أجل طعامه، معتبراً أن التضييق عليه هو ما يمكن أن يكون الجزء الخطير.

وأضاف «لا يمكن أن يكون لديك أطفال صغار أو حيوانات أليفة يمكنها الاقتراب من هذا الشيء، ولهذا السبب كان ينبغي معالجة هذا الأمر في وقت أقرب بكثير».

وتم لاحقاً تزويد المنزل المرجح بمعدات الاصطياد والكاميرات، حيث يعتقد باوندز أن القبض على الثعبان الهارب سيكون مسألة وقت فقط.