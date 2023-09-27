رحيل حفيدة نيلسون مانديلا بعد صراع مع السرطان

غيّب الموت زوليكا مانديلا، حفيدة رئيس جنوب إفريقيا السابق نيلسون مانديلا، عن 43 عاماً بعد صراع مع السرطان، كما أفادت عائلتها أمس.

وذكر الناطق باسم الأسرة زويلابو مانديلا، أن الكاتبة كانت قد نُقلت أول من أمس إلى المستشفى لمتابعة علاجها، مضيفاً: «لقد ماتت زوليكا.. مُحاطة بأصدقائها وعائلتها».

وزوليكا هي ابنة زيندزي مانديلا، الابنة الأصغر للزعيم الراحل المناهض لنظام الفصل العنصري.

ولفتت عائلة الحفيدة إلى أن فحوصاً حديثة أجرتها زوليكا بينت أن المرض انتشر بصورة كبيرة في عدد من أعضائها، بينها الدماغ والحبل الشوكي.

وكتبت مؤسسة نيلسون مانديلا في رسالة نشرتها عبر مواقع التواصل: «جهود زوليكا في تعزيز الوعي بالوقاية من السرطان والتزامها الثابت بإنهاء الشعور بالخجل المصاحب للمرض سيستمران في إلهامنا جميعاً».