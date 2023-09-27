جدول دبي في أكتوبر.. ضحك ولياقة وطرب

تجارب ممتعة واستثنائية، تقدمها دبي لضيوفها خلال أكتوبر المقبل، إذ يحفل «جدول فعاليات دبي» بمجموعة من الحفلات والأنشطة الثقافية والرياضية.

وتتنوع الفعاليات بين الرياضية مثل «تحدي دبي للياقة»، والثقافية مثل معرض «فستيفال إكس»، والعروض الموسيقية، ومن أبرزها حفلا النجمين المصريين عمرو دياب، وأنغام، وغيرها من المواعيد التي تضمن للجميع قضاء تجارب ممتعة.

وتُعرض مسرحية «ماتيلدا» الغنائية الشهيرة عالمياً في دبي أوبرا من الثالث حتى 12 أكتوبر المقبل، والمستوحاة من كتاب «روالد دال» الذي يروي قصة فتاة صغيرة استثنائية بطريقة مميزة تشد انتباه مختلف الأعمار.

ولا تفوّتوا فرصة السهر مع روّاد موسيقى «الروك الصوفية» في جنوب شرق آسيا، إذ تعود «فرقة جنون» إلى دبي لتقديم عرضها الجديد «جولة أزادي» بقاعة كوكا كولا أرينا في السادس من أكتوبر المقبل.

واستمتعوا بأمسية لنجم الراب الأميركي دنزل كاري على مسرح «بلا بلا دبي» في 12 أكتوبر.

أما عشاق فرقة KISS الأميركية لموسيقى «الروك»، فهم على موعد مع نجومها في 13 أكتوبر لإحياء عرضهم الختامي في «كوكا كولا أرينا»، ضمن جولتهم العالمية «ذا رود ورلد تور».

وستحيي فرقة البوب الفلبينية Ben&Ben حفلها الذي يترقّبه محبّوها، في كوكا كولا أرينا في 14 أكتوبر. ومن المقرّر أن ينظم أضخم مهرجان لموسيقى «الهاوس» لثلاثة أيام في أنحاء دبي من 13 حتى 15 أكتوبر.

وسيحيي «الهضبة» عمرو دياب الحفل الأول له على مسرح كوكا كولا أرينا في 20 أكتوبر، ليقدم باقة من أجمل أغنياته التي تصدرت المراتب الأولى.

وستحيي النجمة أنغام حفلاً في 20 أكتوبر على خشبة دبي أوبرا.

ويستعدّ النجم العالمي شون بول لإحياء حفل موسيقي في 21 أكتوبر في كوكا كولا أرينا، للاستمتاع بأشهر أغنيات هذا الفنان الجامايكي.

وستعود النجمة نيها كاكار، الحائزة على جوائز عدة إلى دبي، لإحياء حفل بكوكا كولا أرينا في 22 أكتوبر.

وسيحيي النجم البريطاني ديزي راسكال حفلاً بنادي الإمارات للغولف في 28 أكتوبر.

وبعد سنوات من النجاح كمقدّم لبرنامج «ذا دايلي شو»، أكسبته شهرة عالمية، يحضر الكوميدي متعدّد المواهب تريفور نواه إلى دبي، ليحيي أمسية مليئة بالضحك بكوكا كولا أرينا في الثالث من أكتوبر.

ويمكن لمحبي الفنون حضور الدورة الأولى من معرض «فستيفال إكس» الذي يجمع بين الفنون والعلوم والتكنولوجيا، من السادس حتى الثامن من أكتوبر في السركال أفنيو.

وسيؤدّي أربعة من نجوم ألعاب الخفّة الموهوبين عرضهم BEYOND في «ذا أجندا» في 28 و29 أكتوبر.

ويتيح «تريب فست» أحد أبرز مهرجانات الموسيقى موعداً لعشاقه مع عدد من الفنانين في ملعب «ذا سيفنز» بدبي في 21 أكتوبر.

• المطربة أنغام ستحيي حفلاً في 20 أكتوبر على خشبة دبي أوبرا.

• تريفور نواه ضيف أمسية الثالث من الشهر المقبل في كوكا كولا أرينا.

• 20 أكتوبر، سيقدم «الهضبة» عمرو دياب الحفل الأول له على مسرح كوكا كولا أرينا.

لعاشقات النشاط

سيعود «ترايثلون دبي للسيدات»، أوّل مسابقة من نوعها مخصصة للسيدات فقط في منطقة الشرق الأوسط، في نسخته السادسة التي تترقّبها عاشقات الرياضة، إذ يتيح لهنّ فرصة استكشاف أشهر الوجهات في دبي، والسباحة في مياه الخليج العربي، ثم الجري على طول «قناة دبي المائية»، وركوب الدراجات الهوائية في «جميرا بيتش ريزيدنس» في 22 أكتوبر.

وفي 25 من الشهر نفسه، ستكون هناك فرصة للمشاركة في سلسلة سباقات «دبي هاربر للجري الليلي».

أما المناسبة الأبرز والتي يترقبها عشاق الرياضة، فهي النسخة الجديدة من تحدي دبي للياقة، وهو دعوة مفتوحة للجميع للالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً لـ30 يوماً، من 28 أكتوبر حتى 26 نوفمبر المقبلين.