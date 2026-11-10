"طرق دبي" تفتتح جسرا جديدا يربط محطة مترو برج خليفة/دبي مول بكوكا كولا أرينا

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات جسراً جديداً للمشاة بطول 110 أمتار، طوّرته مِراس، التابعة لدبي القابضة للعقارات، ويربط محطة مترو برج خليفة/دبي مول بكوكا-كولا أرينا في سيتي ووك، بما يجسّد التزام مِراس بإنشاء وجهات مترابطة تدعم سهولة المشي وتعزز ارتباط الأفراد بمحيطهم.

ويوفر الجسر مساراً آمناً ومباشراً للجمهور خلال الفعاليات الكبرى، ويشجع على استخدام وسائل التنقل المستدام مثل مترو دبي. وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة للتوسع في تنفيذ جسور المشاة، تحقيقاً لرؤية دبي في الوصول إلى «صفر وفيات» وجعلها من المدن الرائدة عالمياً في السلامة المرورية