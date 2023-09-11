في يوم «ستار تريك».. عشاقها الصينيون يحتفون لأول مرة

تمكن محبّو سلسلة «ستار تريك» الصينيون أول من أمس من المشاركة للمرة الأولى في بكين، في حدث نظمته جهة تحوز امتياز السلسلة الشهيرة.

وفي ممر ضيق داخل أحد مراكز التسوّق، أُتيح للمشاركين في الحدث التقاط صور لنماذج ورقية وتماثيل صغيرة من نجوم «ستار تريك» وُضعت داخل صناديق زجاجية.

ويتم الاحتفال بـ«يوم ستار تريك» كل سنة في الثامن من سبتمبر، إحياءً لذكرى إطلاق المسلسل الأميركي الأصلي عام 1966 والذي يحظى بعدد كبير من المحبّين في مختلف أنحاء العالم.

وداخل القاعة الرئيسة، تنافس محبّو «ستار ترك» للفوز بعدد من الجوائز، فيما شاهدوا عروضاً أولية لمسلسل من المقرر أن يبثه قريباً الشريك الصيني الرسمي «يوكو»، وهي شركة تابعة لمجموعة «علي بابا» العملاقة المتخصصة بالخدمات المالية والإعلامية.

وأوضحت تشو يي (42 عاماً) لـ«وكالة فرانس برس» أن مسلسل «ستار ترك» اكتسب أخيراً شعبية في الصين خصوصاً لدى النساء، مضيفة أن «الأجواء لطيفة ويمكننا مناقشة أي موضوع».

ولشركة «باراماونت» جمهور خاص في الصين، إلا أنّ الاهتمام بالأعمال التي تندرج ضمن نوع الخيال العلمي زاد عقب النجاح الأخير الذي حققته أفلام محلية كثيرة.

وارتدى عدد كبير من محبي «ستار تريك» الذين تجمّعوا في مركز التسوق الواقع وسط بكين، الأزياء الفضائية الخاصة بالسلسلة فيما وضع آخرون آذاناً مدببة يتميّز بها شعب «فولكان» من خارج الأرض الذي ينتمي إليه «السيّد سبوك»، أحد الشخصيات الرئيسة في المسلسل.

ورأت ما يوان يوان (36 عاماً)، وهي عاملة في مجال الترجمة ومن محبي «ستار تريك»، أنّ عامل الجذب الرئيس لـ«ستار تريك» يكمن في الشعور بالحنين الذي تولّده هذه السلسلة تجاه المرحلة الأولى من استكشاف الفضاء، مضيفة «كان أفضل تخيّل آنذاك لما كنّا نعتقد أنه سيكون عليه مستقبلنا».