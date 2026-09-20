حملة استدعاء لمركبات من «هوندا أوديسي»

تنفذ «شركة المشروعات التجارية»، الوكيل المحلي لمركبات «هوندا» في دبي وأبوظبي والإمارات الشمالية، بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، حملة استدعاء تشمل مركبات من علامة «هوندا أوديسي» اليابانية من الأسواق المحلية.

وتشمل حملة الاستدعاء مركبات «هوندا أوديسي» من فئات: (TOURING)، و(LX)، و(EX-L)، من موديلات العام 2018 إلى العام 2022.

وأوضحت بيانات الحملة أن أسباب الاستدعاء ترجع إلى أنه «قد تنفتح الوسائد الهوائية الجانبية والستارية في المركبات بشكل غير مقصود أثناء بعض حالات الصدمات القوية، مثل القيادة فوق الحفر أو المطبات، أو مخلفات الطريق».

وأشارت البيانات إلى أنه وفي بعض الحالات قد يؤدي الانفتاح غير المتوقع لهذه الوسائد الهوائية إلى زيادة خطر وقوع حادث أو إصابة.

وستتواصل «شركة المشروعات التجارية» مع المتعاملين المتأثرين المستهدفين بالحملة، لإبلاغهم بعملية الاستدعاء، ودعوتهم إلى إحضار مركباتهم إلى مراكز الخدمة المعتمدة لتنفيذ الإجراءات اللازمة.

يذكر أن الحملة تأتي في إطار مراجعة وزارة الاقتصاد والسياحة للمنتجات المتوافرة في الدولة وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك.