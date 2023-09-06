جراحة نوعية تستبدل كامل مفصل الكتف لمريض ثمانيني في السعودية

تمكن فريق جراحة العظام والمفاصل في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة السعودية من إجراء تدخل جراحي ناجح هو الأول من نوعه بمنطقة القصيم أنهى بموجبه معاناة مريض 80 عاماً، وأعاد له حركة مفصل الكتف بشكل طبيعي.

وأفاد تجمع القصيم الصحي ، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، بأن المريض حضر إلى المستشفى وهو يعاني من ألم شديد مع صعوبة بالغة في حركة الكتف الأيمن من مدة طويلة تسببت له بتعطل وإعاقة ممارسة نشاطاته اليومية الاعتيادية.

ووفق البيان، تم الكشف على الحالة في عيادة العظام وعمل الأشعة اللازمة التي بينت أن المريض لديه خشونة شديدة في مفصل الكتف مع قطع في أوتار الكفة المدورة، إضافة إلى نزوح عظم العضد للأعلى.