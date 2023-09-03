«شاعر المليون 11» يستعد لفرز أكثر من 1000 قصيدة

تستعد لجنة تحكيم برنامج «شاعر المليون» لبدء فرز وتقييم أكثر من ألف قصيدة لشعراء من 23 دولة تقدموا للمشاركة في الموسم الـ11 من البرنامج.

ولفتت لجنة التحكيم إلى أن الموسم الجاري لبرنامج «شاعر المليون» يتميز بجولة مقابلات واحدة فقط في دولة الإمارات واستضافته الشعراء المُرشحين لمرحلة المقابلات اللاحقة في إمارة أبوظبي، خلال أكتوبر المقبل وذلك لاختيار الـ100 شاعر المتأهلين لمرحلة الاختبارات، ومن ثم إخضاعهم للاختبارات التحريرية والمقابلات من قبل أعضاء لجنة التحكيم لاختيار القائمة النهائية وفق معايير فنية ونقدية للمتأهلين لحلقات البث المباشر على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي للمنافسة على بيرق الشعر، والفوز بلقب وجائزة البرنامج الأضخم للشعر النبطي. وأعلنت اللجنة في يوليو الماضي عن فتح باب التسجيل والترشح للموسم الجاري من البرنامج استمر حتى 26 أغسطس الماضي، عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، وفق شروط التسجيل المعتمدة. ويذكر أن برنامج «شاعر المليون» يواصل تعزيز حضور الشعر النبطي ودعم شعرائه، وإبراز دور العاصمة أبوظبي ورؤيتها في احتضان الشعر والشعراء والترويج للمنجز الثقافي. كما يمنح البرنامج جوائز ومكافآت قيّمة للشعراء الخمسة الفائزين بالمراتب الأولى تصل إلى 15 مليون درهم ليحصل الفائز بالمركز الأول على لقب شاعر المليون إضافة إلى بيرق الشعر وخمسة ملايين درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على أربعة ملايين درهم، والثالث على ثلاثة ملايين درهم، والرابع على مليوني درهم، والخامس على مليون درهم والسادس على 600 ألف درهم.

• الموسم الجاري للبرنامج يتميز بجولة مقابلات واحدة فقط في الإمارات.