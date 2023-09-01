«مفاجآت دبي».. صيف مميز للسياحة الداخلية

طيف واسع من الفعاليات قدمتها «مفاجآت صيف دبي»، خلال موسمها الذي شارف على الانتهاء، بدءاً من الفعاليات الترفيهية، مروراً بالحفلات، وصولاً إلى التخفيضات والسحوبات، الأمر الذي جعل من دبي مدينة جاذبة للسياحة في موسمها الصيفي. وشجعت العروض التي أقيمت ضمن العديد من الفنادق في إمارة دبي على السياحة الداخلية، لاسيما أنها كانت تستهدف العائلات لتمضية عطلات لا تُنسى.

إقامات مجانية

وقدم أكثر من 80 فندقاً ومنتجعاً إقامات مجانية للأطفال، مع مجموعة من العروض الترويجية الخاصة، مثل التخفيضات التي تصل إلى 35% للمقيمين، ما يعني أنه يمكن للعائلات باختلاف ميزانيتها وعدد أفرادها الاستمتاع بأفضل ما يقدمه قطاع الضيافة في دبي، من خلال العروض القيمة المقدمة في الفنادق وغيرها من الوجهات قبل انتهاء «مفاجآت صيف دبي».

ولا يقتصر عرض «للأطفال مجاناً» (Kids Go Free)، الذي استفادت منه العائلات، على الفنادق والمنتجعات فقط، بل امتد ليشمل مجموعة واسعة من المعالم السياحية والمتنزهات والوجهات الترفيهية في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك «دبي باركس آند ريزورتس»، و«عالم آية»، و«إكس سترايك»، و«مركز وهوو للأطفال»، و«مدينة إكسبو دبي»، و«متحف مدام توسو»، و«ريل سينما»، و«مرصد سكاي فيوز»، و«مرصد آت ذا توب»، و«ذا فيو» في النخلة، و«فندق ليغو لاند»، وغيرها من الوجهات.

أفضل ما في مدينتنا

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «تسلط فعاليات (مفاجآت صيف دبي) الضوء على أفضل ما في مدينتنا طوال أشهر الصيف، وإلى جانب استقطابها للزوّار من مختلف دول العالم، فإنها تقدم عروضاً وباقات تعزز السياحة الداخلية وتدعم جودة الحياة للمقيمين». وأضاف الخاجة: «في ظل العروض الترويجية والتخفيضات المميزة، فإنها تضمن قضاء موسم صيفي في المدينة ممتع ومناسب لجميع الميزانيات، خصوصاً للعائلات والأطفال، ويمكن للمقيمين الاستمرار بقضاء أوقات ممتعة، والاستفادة من العروض الحصرية لسكان الإمارات فقط خلال (مفاجآت صيف دبي) حتى الثالث من سبتمبر الجاري».

دعم المفاجآت

تحدث مدير عام فنادق «كراون بلازا» دبي ديرة وجميرا، عماد رمزي، لـ«الإمارات اليوم»، عن كيفية دعم الفنادق لـ«مفاجآت صيف دبي»، قائلاً: «قمنا خلال فعاليات (مفاجآت صيف دبي)، بعدد من عروض الإقامة الخاصة في الفندق، التي تتميز بكونها ذات أسعار مخفضة وتحمل خدمات مميزة، وقد أسهمت العروض المقدمة على تشجيع السياحة الداخلية، حيث تم استقطاب العديد من المواطنين والمقيمين من أبوظبي، والعين، ورأس الخيمة، فضلاً عن المقيمين في إمارة دبي».

وأشار الى مشاركتهم خلال فترة الصيف، بالعرض الصيفي المدعوم من قبل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث قدمت عروضاً مخفضة وحصرية للمواطنين والمقيمين، منها الإقامة والوجبات المجانية للأطفال، إلى جانب عروض الإقامة التي تقدم يوم السبت مع عرض ترفيهي للكبار والصغار لجذب الزوّار، من أجل تقديم عطلة أسبوعية حافلة بالأجواء المميزة. وفي ما يتعلق بنسبة العائلات التي ارتادت الفندق، فشدد على أنها وصلت إلى 60% من نسبة الزوّار، وهذا الارتفاع في نسبة جذب العائلات يعود بشكل مباشر إلى البرامج الترفيهية التي نظمت، والتي كانت شديدة التميز والتنوّع.