الإمارات تتألق في «سباق الكوكب»

اجتاز الرائد أحمد حسين الكثيري، من شرطة أبوظبي، ستة سباقات صحراوية، عابراً خمس قارات، بعد إنهاء السباق الذي أقيم في دولة منغوليا ضمن سلسلة سباق الكوكب في الفترة من 17 إلى 24 يونيو، لتنضم دولة الإمارات إلى نادي «4DESERT GRAND SLAM PLUS»، وانضمام شرطة أبوظبي إلى هذا النادي عالمياً.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن 31 دولة نافست في سلسلة «سباق الكوكب» المصنف من فئة «الترا ماراثون»، والذي امتدت مراحله الأخيرة لمدة سبعة أيام متواصلة، بطول 250 كيلومتراً عبر منغوليا، وهو واحد من سلسلة سباقات Racing The planet الصحراوية، وهنأت المتسابق الإماراتي بمشاركته المتميزة في النسخة الـ17، ومنحته جائزة تقديراً لروحه الرياضية العالية ضمن فئة الجوائز الخاصة.

وأوضح الكثيري أنه حمل شعار البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية (حياة) باعتباره سفيراً للبرنامج، وذلك طوال امتداد فترة السباق في منغوليا، وجميع السباقات في القارات التي شارك فيها ضمن حملة أبوظبي لدعم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء (حياة)، وبهدف تشجيع جميع أفراد المجتمع على التسجيل كمتبرعين في الأعضاء والأنسجة، والإسهام في تحسين جودة حياة المرضى الذين يعانون الفشل العضوي، ولإبراز جهود دولة الإمارات الإنسانية في الاهتمام بتحسين جودة حياة المجتمع.