بطولة «بلاي بيوند» تنطلق السبت في مدينة إكسبو دبي

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن بطولة «بلاي بيوند» التي تأتي ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023، ستحظى بمشاركة لاعبين مؤثرين في العالم، على مدى يومي 24 و25 الجاري على مسرح الألعاب الرئيس في مدينة إكسبو دبي.

وتخوض منافسات البطولة التي تعقد بالتعاون مع «فوكس سينما»، مجموعة من أبرز المؤثرين العالميين، وسيتمكن الحضور من مشاهدة أساليب اللعب والمهارات الإبداعية التي يتمتع بها المشاركون عند تنافسهم وجهاً لوجه عبر مجموعة من التحديات للحصول على جائزة بلاي بويند «Play Beyond Trophy».

وستجمع البطولة فريقين أحدهما إقليمي والآخر دولي، ويتألف الأول من أربعة لاعبين مؤثرين من منطقة الشرق الأوسط، بينما يضم الفريق الدولي أربعة مؤثرين مشهورين من حول العالم، علماً أن هؤلاء المؤثرين تنافسوا من قبل معاً عبر ألعاب عدة. وسيتنافس الفريقان في المباريات النهائية التي ستحفل بالمفاجآت والتحديات.

وسيقود الفريق الإقليمي، «أبوفلة» الذي يمتلك براعة تجعله أحد اللاعبين المفضلين لدى الجمهور. وسيضم الفريق كذلك «سعيد وولف» الذي سيستعرض أسلوبه الاستراتيجي في اللعب أمام الحضور، إلى جانب المؤثرة والمعروفة بمهاراتها المتميزة في اللعب «بشاير»، وصانع الألعاب الإلكترونية بشار كيال.