«سباق البطاطا».. تقليد عمره 100 عام

تتمتع بريطانيا بتاريخ طويل وعريق في مجال المسابقات المتعلقة بالأغذية، ومنها سباق فليتون التقليدي للبطاطا الذي يعود تاريخه إلى 100 عام.

ويقوم التقليد على حمل كل متسابق كيساً من البطاطا على طول مضمار سباق حتى خط النهاية، وتقام المسابقة11 يونيو من كل عام.

ويعود تاريخ التقليد إلى ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، بالتزامن مع نهاية موسم البطاطا، فكان المتسابقون يحملونها من المزرعة إلى الكنيسة، ويحصل الفائز منهم على جائزة نقدية مع الاحتفاظ بالبطاطا.

وكان المتسابقون حينها يحملون 100 كلجم، وخفض الوزن بعد ذلك إلى 20 كلجم للرجال و10 كلجم للنساء حفاظاً على سلامتهم، لمسافة 1.6 كيلومتر.

وأضاف:إن هذا السباق الغريب يحافظ على تماسك المجتمع، فهو أكثر من مجرد سباق، ولكن الجزء الأفضل منه هو مشاهدة الأطفال يشاركون في السباق.

ويسمح للمشاركين عادة بأخذ حمولتهم من البطاطس إلى المنزل كمكافأة وهذا العام سوف تذهب الأموال إلى شركة برايمروز لخدمة السيارات، ومؤسسة اسمي دودي، ومؤسسة مايند بلك، ومشاريع نوح. وجمع سباق فليتون للبطاطس حتى الآن 55 ألف دولار للأعمال الخيرية.