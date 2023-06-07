وجهات في «نخلة جميرا» تتألق بنجوم «ميشلان دبي 2023»

أكد الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى شركة «نخيل»، عمر خوري، أن وجهات الضيافة والطعام في «نخلة جميرا» ملتزمة بتعزيز مشهد المأكولات في دبي، معرباً عن سعادته بحصول المزيد من المطاعم في «نخلة جميرا» على اعتراف «دليل ميشلان دبي» لهذا العام.

وأعلنت «نخيل» عن إدراج 15 مطعماً في «نخلة جميرا» على لائحة «دليل ميشلان دبي» المرموق في نسخته لعام 2023، إذ استحوذ «تريسيند ستوديو» و«ستاي باي يانيك ألينو»، على نجمتي «ميشلان»، في حين تمكّن «تريسيند ستوديو» الذي أحدث تحوّلاً كبيراً في مفهوم المطبخ الهندي، من خلال ابتكاراته وعروضه في فنون الطهي، من رفع تصنيفه من نجمة واحدة إلى نجمتين بدليل «ميشلان»، وجعل منه هذا الإنجاز أول مطعم هندي في الإمارات والثاني من نوعه في العالم الذي يفوز بنجمتي «ميشلان».

أما «ستاي باي يانيك ألينو» الذي يعتبر رمزاً في اتقان فن الطهي الفرنسي، فاستحوذ على إعجاب روّاده، إذ يقدم الأطباق الفرنسية الغنية بالنكهات التي جعلت المطعم يحصل نجمتي «ميشلان» هذا العام، مع تمسّكه بفلسفته القائمة على مبدأ «الأفضل هو عدم الإفراط».

كما تمكّنت أربعة مطاعم أخرى في «نخلة جميرا» من الحصول على «نجمة ميشلان» واحدة وهي: «دينر باي هيستون بلومنتال» و«هاكاسان» و«أوسيانو» و«تورنو سوبيتو»، لما تبذله من جهود للمحافظة على جودة المكوّنات التي تستخدمها والتناغم الذي تضفيه النكهات التي تبتكرها، إضافة إلى الطابع الذي يتحلى به الشيف في المطبخ وتقنيات الطبخ والتناسق في خوض تجربة تناول المأكولات.

ونال «ابن البحر» جائزة «بيب غورماند» التي تبرز مدى جودة المأكولات التي يقدمها وبأسعار معقولة. كما حازت ثمانية مطاعم جائزة «ميشلان» المختارة، وهي: «أريانا» و«جاليو» و«لامار» و«استياتوريو ميلوس» و«رويا» و«أكيرا باك» و«ليتل ميس إنديا»، إضافة إلى «نوبو» دبي.

وقال عمر خوري: «نحن ملتزمون على ابتكار مشهد لتناول المأكولات يحتفي بثقافة تناول طعام متينة وقوائم مأكولات مبتكرة، إضافة إلى التنوّع واعتماد شخصية فريدة من نوعها، ما يعزز «نخلة جميرا» كوجهة أساسية في فنون الطهي على مستوى المدينة».

وأضاف: «سنستمر في جلب طهاة يتمتعون بالشهرة والكفاءة، واستقطاب مطاعم ذات جودة عالية تسلط الضوء على مشهد الطعام العالمي، وتعزّز الإحساس بالانتماء للمجتمع».

• 15 مطعماً في «نخلة جميرا» على لائحة الدليل في نسخة العام الجاري.

وجهة للذواقة

تقدم «نخلة جميرا» تجارب مبتكرة للمستكشفين الذواقة من أنحاء العالم، مؤكدة أن التميّز الذي تحظى به مطاعمها بشكل متواصل من «دليل ميشلان دبي»، يبرز مدى التزام الوجهة بأن تصبح مركزاً للتميّز في فنون الطهي.

• عمر خوري:

«سنستمر في جلب طهاة يتمتعون بالشهرة والكفاءة واستقطاب مطاعم ذات جودة عالية تسلط الضوء على مشهد الطعام العالمي».