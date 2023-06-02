علماء صينيون يحفرون 10 آلاف متر داخل قشرة الأرض

بدأ العلماء الصينيون في حفر حفرة بعمق 10 آلاف متر داخل قشرة الأرض، حيث تقوم الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، باستكشاف حدود جديدة فوق وتحت سطح الكوكب، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بحفر الحفرة التي من المقرر أن تكون الأعمق في تاريخ الصين.

جدير بالذكر، أن عمود الحفر الضيق سوف يخترق أكثر من 10 طبقات قارية، أو طبقات من الصخور، في الأرض، بحسب ما ورد في التقرير، كما أنه من المقرر أن يصل إلى النظام الطباشيري داخل قشرة الأرض، والذي يتميز بالصخور التي يعود تاريخها إلى نحو 145 مليون عام.