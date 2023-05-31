صدمات الطفولة تختزل من العمر لدى قردة «البابون»

توصلت دراسة، أجريت في الولايات المتحدة، إلى أن العلاقات الاجتماعية الوثيقة يمكنها التخفيف من وطأة الصدمات التي يتم التعرّض لها في مرحلة الطفولة لدى قردة «البابون». وبحسب دراسة أجريت على 200 من قردة «البابون» في كينيا على مدار 36 عاماً، تبيّن أن الصدمات التي تتعرّض لها قردة في مرحلة الطفولة تختزل سنوات من أعمارها، غير أن تكوين علاقات اجتماعية وثيقة في مرحلة البلوغ قد تساعدها على تجاوز هذه التبعات.

وحلل باحثون من جامعة ديوك الأميركية التجارب الحياتية المبكرة الخاصة بـ199 قردة أنثى من «البابون» في متنزه أمبوسيلي بكينيا. وقالوا إن «كل صعوبة يواجهها قرد (البابون) تختزل نحو 1.4 عام من عمره، لدرجة أن القردة التي تعرّضت لمشاق في طفولتها تفقد نحو 5.6 أعوام من عمرها، مقارنة بالتي تعيش حياة طبيعية في طفولتها».